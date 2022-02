Banca Mediolanum festeggia i 40 anni con il miglior anno di sempre

Banca Mediolanum ha archiviato un 2021 da record. L’Utile Netto è pari a 713,1 milioni di euro, superiore del 64% rispetto al 2020, grazie alla crescita strutturale del business ricorrente e al contributo di tutte le linee di business, con il Margine Operativo che ha raggiunto 502,6 milioni, in aumento del 29%. Ciò sottolinea l’assoluto valore del modello di business del Gruppo incentrato su una forte efficienza operativa. Molto positivo è stato altresì il contributo degli effetti mercato.

La raccolta netta record in prodotti gestiti ha contribuito a portare le Commissioni Ricorrenti a 1,46 miliardi, in crescita del 19% rispetto al già ottimo dato del 2020.

Il Margine da Interessi è pari a 270,2 milioni, in crescita del 9% anno su anno, fortemente sostenuto dalle erogazioni alla clientela e dal minore costo della raccolta retail rispetto all’anno precedente.

Il totale delle Masse Gestite e Amministrate ha raggiunto 108,36 miliardi, con un incremento del 16% rispetto al 31 dicembre 2020, grazie al contributo decisivo della raccolta netta totale e alla performance positiva dei mercati nel corso dell’anno.

Gli Impieghi alla clientela retail del gruppo si attestano a 14,38 miliardi, in crescita del 18% rispetto al 31 dicembre 2020.

L’incidenza dei Crediti deteriorati netti sul totale crediti del Gruppo è pari allo 0,74%.

Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 dicembre 2021 risulta pari al 20,9%, livello di assoluta eccellenza che tiene peraltro conto della distribuzione di dividendi per 427 milioni.

Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum commenta: “Non potevamo celebrare in altro modo il 40esimo compleanno del Gruppo Mediolanum, se non con il miglior anno della nostra storia. Sono quindi estremamente soddisfatto dei risultati conseguiti, a cominciare dal patrimonio amministrato che ormai si è avvicinato ai 110 miliardi e all'utile di esercizio pari a 713 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto all’anno precedente. Questo risultato economico ci permette di proporre la distribuzione di un saldo dividendo di 35 centesimi, portando così il totale del 2021 a 58 centesimi per azione. Ci consente altresì di riconoscere un bonus straordinario di 2.000 euro a ciascun nostro collaboratore di tutte le società del Gruppo, italiane ed estere. Concludo con un pensiero a mio padre Ennio Doris che sarebbe stato infinitamente fiero dell'anno record appena archiviato e che io, insieme a tutte le persone di Banca Mediolanum, desidero dedicare a lui”.