Ritorna InvestireNow alle 18.30 con Scelzo (Copernico Sim)

Oggi ritorna l’appuntamento di InvestireNow con un protagonista delle reti di consulenti finanziari, un addetto ai lavori attento e senza peli sulla lingua nell’identificare problemi e soluzioni collegati ai grandi temi del risparmio gestit

o e della consulenza finanziaria. Parliamo di Saverio Scelzo (nella foto),il fondatore e presidente di Copernico Sim (società di consulenza finanziaria quotata dal 2019 all’Aim Italia) che sarà intervistato dal conduttore del video-magazine Marco Muffato, caporedattore di Investire.

Con Scelzo ci soffermeremo su diversi temi di attualità: dall’aumento esponenziale dell’inflazione e della sua ricaduta sulle strategie di pianificazione finanziaria attuate dai consulenti finanziari per proteggere il valore dei portafogli affidati dalla clientela, al peso degli investimenti azionari e obbligazionari nell’attuale contesto di forte incertezza legato in primo luogo dalla crescita generalizzata dei prezzi, dal costo elevato dell’energia, dai problemi collegati alla pandemia da cui le economie più sviluppate stanno facendo fatica a uscire. Per concludere sulle ultime novità della regolamentazione nazionale collegate ai prodotti illiquidi e complessi.

InvestireNow sarà visibile sul sito www.investiremag.it, sul profilo Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di EconomyGroup.