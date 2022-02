WisdomTree: la gamma azionaria tematica si arricchisce con il New Economy Real Estate Ucits Etf (Wtre)

WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (exchange traded fund) ed ETP (exchange traded product), amplia la sua gamma di prodotti ETF tematici sul segmento azionario con il lancio del WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF(WTRE). Quotato oggi su London Stock Exchange, Börse Xetra e Borsa Italiana, WTRE intende replicare il prezzo e la performance dei rendimenti, al lordo di commissioni e spese, del CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index (l’“Indice”) e ha un TER dello 0,45%.

L’ETF offre agli investitori la possibilità di accedere alle società immobiliari globali esposte sui settori tecnologico-scientifici e/o attività commerciali legate all’e-commerce come i data center, le torri per telecomunicazioni, i magazzini logistici che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.

WTRE rappresenta un’entusiasmante opportunità che raccorda gli investimenti tematici e il settore immobiliare, offrendo agli investitori la possibilità di accedere alle aziende immobiliari globali che si concentrano sulla crescita di molti megatrend diversi, o la cosiddetta “New Economy”.

Christopher Gannatti, Global Head of Research, WisdomTree, ha dichiarato: “Il settore immobiliare è parte integrante dell’evoluzione delle tecnologie utilizzate per sostenere molti megatrend. Senza tipologie molto specifiche d’infrastrutture immobiliari, le innovazioni e i progressi tecnologici sarebbero limitati e si svilupperebbero ad un ritmo tutt’altro che ottimale. L’esposizione sulle infrastrutture che alimentano la nuova economia, consente agli investitori di adottare un approccio alternativo agli investimenti sui megatrend e rappresenta un’interessante opportunità al confine tra investimenti tematici e immobiliari. La strategia permette agli investitori di trarre potenzialmente vantaggio dalla tecnologia e dai settori all’avanguardia che potrebbero rappresentare la forza trainante della crescita economica nel lungo periodo”.

Per lo sviluppo di WTRE, WisdomTree si è avvalsa dell’esperienza nel settore di CenterSquare Investment Management LLC (CenterSquare), una società di gestione degli investimenti di caratura globale, focalizzata sugli immobili pubblici e privati ​​a gestione attiva e sulle strategie di debito immobiliare privato. CenterSquare è il più grande gestore attivo indipendente di REIT a livello globale e uno dei dieci maggiori gestori attivi di REIT nel mondo.

WTRE è il sesto ETF nella gamma dei prodotti azionari tematici di WisdomTree, il cui valore ammonta a 1.2mldUSD, e che comprende: WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI), WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT), WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR) e WisdomTree BioRevolution UCITS ETF (WDNA).

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “Il lancio di questo nuovo ETF integra la nostra pluripremiata piattaforma UCITS sull’azionario tematico che si fonda sullo sviluppo di prodotti innovativi. Grazie alla collaborazione con esperti del settore di alto livello, come CenterSquare, siamo in grado di offrire esposizioni tematiche differenziate che gli investitori non possono trovare altrove. Diversi investitori stanno adottando un nuovo approccio all’asset allocation, con temi che sostituiscono le allocazioni geografiche. In tale contesto, il 2021 è stato un altro anno record in Europa per gli ETF tematici, con 15,3mldUSD di afflussi, mentre gli investitori guardano con interesse ai megatrend, per integrare nei propri portafogli le opportunità di crescita di lungo periodo”.

WTRE: cosa c’è sotto?

Il WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF riunisce valorizzazioni qualitative e quantitative dei titoli idonei all’investimento, nel tentativo d’individuare un portafoglio di titoli immobiliari best-in-class focalizzati sulla tecnologia, con caratteristiche di crescita e valorizzazione interessanti nell’universo investibile e che offrono i vantaggi di diversificazione associati ai megatrend:

Cloud computing: si tratta di un megatrend importante, che cambia il modo in cui vengono consumati software e risorse informatiche. I data center, fulcro della sua esistenza, richiedono magazzini appositamente progettati per funzionare.

Connettività 4G e 5G: c’è molto fermento attorno alla tecnologia mobile del 4G e del 5G. Senza le torri per telecomunicazioni progettate a supporto, la proliferazione di questa connettività non sarebbe possibile. Con l’accelerazione dell’adozione dell’Internet mobile, le torri stanno acquisendo un ruolo sempre più rilevante.

Logistica/Catena di approvvigionamento: questo settore richiede edifici e magazzini fortemente specializzati, che consentano a più consumatori e aziende di ordinare tutto ciò di cui potrebbero avere bisogno per una rapida consegna. Un esempio è rappresentato dal settore della conservazione refrigerata, poiché molti tipi di alimenti devono essere conservati e trasportati rispettando rigide linee guida normative.

Scienze della vita: l’industria è pronta ad acquisire una vasta gamma di capacità nei prossimi anni. I laboratori costituiscono un altro esempio d’immobili fortemente specializzati, senza i quali molti degli sviluppi nel campo delle biotecnologie faticherebbero a decollare.