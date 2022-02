Lunedì a InvestireNow si parla di risparmio tradito e di rimborsi ai risparmiatori  

Sei incappato in un caso di risparmio tradito tuo malgrado perdendo tutto il tuo investimento? Non devi disperarti, puoi ottenere un rimborso senza dover sostenere pesanti anticipi per le spese legali necessario per chiedere conto e ristoro all’intermediario.

C’è infatti una società che si chiama Martingale Risk che assiste gli investitori (ma anche le imprese) nella contestazione delle perdite causate da investimenti, contratti derivati, conti correnti affidati e leasing.

La particolarità è che nella maggior parte dei casi Martingale Risk finanzia la causa: il cliente danneggiato cioè paga un compenso solo in percentuale ai soldi recuperati e solo dopo il recupero. Il modello di questa società e le possibili azioni da intraprendere per rivalersi nei casi di risparmio tradito (con relativa possibilità di successo) è al centro della puntata di InvestireNow di lunedì 14 febbraio, condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, che avrà come ospite Francesco Pratesi (nella foto), socio fondatore e partner di Martingale Risk. Pratesi farà il punto sui casi più gravi e recenti (per esempio le azioni Saipem oppure le obbligazioni Astaldi) di risparmiatori danneggiati per aver sottoscritto investimenti a causa di carenze informative anche volute da parte di società quotate e intermediari. Pratesi spiegherà come attivano le procedure di recuperano, che possono risultare efficaci anche in assenza della possibilità di esercitare Class action sulla falsariga di quelle statunitensi.

Insomma una puntata da non perdere, che andrà in onda live alle 18.30 su www.investiremag.it, sul profilo Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economy Group.