Sella: nel 2021 miglior anno di sempre nel risparmio gestito

Il gruppo Sella chiude il 2021 con il miglior risultato di sempre nel risparmio gestito. Nell’anno, infatti, la raccolta globale ha raggiunto i 49,2 miliardi di euro (+14,9% rispetto al 2020), di cui 21,9 miliardi di euro in risparmio gestito (+18,8%) con un’incidenza sul totale della raccolta pari a 44,6%, in crescita rispetto allo scorso anno.

La raccolta netta globale è stata di 4,7 miliardi di euro, con la componente di risparmio gestito in aumento dell’85,7% rispetto a fine 2020, attestandosi a 2,4 miliardi di euro. Rispetto al 2020, inoltre, i ricavi da servizi d’investimento sono cresciuti del 16,4%.

Al raggiungimento di tali risultati di Gruppo hanno contribuito in particolare Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella.

Banca Patrimoni Sella & C., la banca del Gruppo specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha chiuso il 2021 con asset under management pari a 17,8 miliardi di euro in crescita del 15,8%, rispetto all’anno precedente. La raccolta netta annua è stata di 1,6 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi di euro relativi alla componente in risparmio gestito.

Molto positivi anche i risultati di Banca Sella che nel 2021 ha registrato una raccolta globale di 33,4 miliardi di euro in crescita dell’11,2%, mentre la raccolta netta globale è stata di 2,7 miliardi di euro, di cui la componente gestita pari a 1,1 miliardi di euro.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso del 2021 a testimonianza dell’importante lavoro che i nostri banker hanno svolto con i clienti e della qualità delle soluzioni in gamma, nonostante il perdurare della situazione di incertezza legata alla pandemia - ha commentato Carlo Giausa, Head of Wealth & Asset Management del gruppo Sella-. Proseguiremo anche per il 2022 nel percorso di digitalizzazione e implementazione di piattaforme sempre più evolute a supporto della relazione tra Private Banker e cliente. Sul fronte dell’offerta, continuerà l’attività di aggiornamento al fine di proporre soluzioni al passo con i tempi, che integrano criteri ESG e prodotti di private markets in grado di investire nell’economia reale”.

Nel gruppo Sella le attività di private banking sono svolte da Banca Patrimoni Sella & C. e dalla unit wealth & business advisory di Banca Sella che complessivamente contano 577 professionisti, presenti su tutto il territorio nazionale attraverso 70 succursali e uffici di private banking dedicati, e con un portafoglio medio di 46 milioni di euro.