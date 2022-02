Banco Bpm non cede alla possibile Opa, “valiamo di più”

Unicredit vuol fare l’Opa su Banco Bpm? “Ma noi valiamo di più!”, dice Giuseppe Castagna, amministratore delegato della banca supposta preda. Sceglie una battuta, il banchiere, per lanciare un messaggio serio e autentico, che cioè Banco Bpm ha una sua strategia di crescita autonoma e non scodinzola al profilarsi dell’interesse di acquisto da parte di un gruppo più grande: “L’attenzione di terzi non mi stupisce, verso una banca che ha il nostro posizionamento, i nostri risultati, la nostra capacità di proiettarsi nel futuro con i risultati che abbiamo presentato – spiega – e quanto al valore attuale del gruppo, certamente valiamo di più”, ed è ovviamente al valore attuale che potrebbe agganciarsi l’Opa di Unicredit, se mai venisse lanciata. Per Castagna, Banco Bpm "vale di più” perché “siamo appena usciti da un percorso di ristrutturazione, abbiamo presentato un piano aggressivo, abbiamo iniziato ad avere qualche riscontro ma pensiamo che il mercato non abbiamo completamente riconosciuto quello che è il nostro percorso, sta solo incominciando a riconoscere quello che è un percorso che ci porterà molto più avanti". Poi, all’agenzia Radiocor, Castagna ha detto ancora sull’asserita offerta (che Unicredit al momento non ha né confermato né smentito): “Noi non sappiamo niente, non abbiamo ricevuto nulla. Siamo molto contenti di come la banca sta andando. Il mercato ci sta cominciando a riconoscere le aspettative che abbiamo sul piano e i numeri del 2021 confermano che il piano è realizzabile. Pensiamo di avere ancora un percorso da fare in Borsa molto importante, abbiamo davanti un percorso di crescita stand-alone molto importante che non e' ancora a pieno valorizzato, inizia a essere valorizzato".