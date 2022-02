Arcano entra nel mercato italiano

Arcano Partners, primaria società indipendente di financial advisory specializzata nell’alternative asset management, ha annunciato la sua espansione sul mercato italiano con l'apertura di un nuovo ufficio a Milano. L'azienda ha nominato Paule Ansoleaga Abascal come nuovo Managing Director di Arcano in Italia per guidarne l’espansione.

Arcano Partners ha inaugurato il suo nuovo ufficio italiano in via Dante nº 7, nel cuore del distretto finanziario milanese. La società ha già consolidato la sua presenza a Madrid, Barcellona, Bilbao, Siviglia, New York e Los Angeles. Attraverso l'ulteriore espansione in Italia, Arcano rafforza il proprio posizionamento come una delle principali società indipendenti nel mercato dell'alternative asset management nel Sud Europa. Con l’ingresso di Paule e l'apertura dell'ufficio milanese, si consolida l’impegno di Arcano sul mercato italiano, facendo leva sul proprio track record di successo nella massimizzazione del valore per gli investitori locali e al contempo promuovendo un impatto positivo sulla società italiana.

Paule vanta una carriera di successo con 17 anni di esperienza internazionale nei mercati dei capitali e nella gestione patrimoniale maturata in Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera e Italia. Paule è co-presidente e fondatrice della BCCI Inclusive Finance, una comunità italiana di professionisti del settore finanziario che promuove conoscenze, capitali e idee per generare un positivo impatto sociale. Paule è anche membro del comitato esecutivo della Camera di Commercio Britannica in Italia, nel ruolo di professionista esperta di sostenibilità, e collabora con prestigiose associazioni italiane come il Forum per la Finanza Sostenibile e la Fondazione Asilo Mariuccia.

Paule Ansoleaga Abascal ha così commentato: "Guidare l'espansione di Arcano Partners in Italia è una nuova ed entusiasmante sfida, in quanto la società ha una comprovata capacità di generare soluzioni innovative, così come una forte competenza nella gestione alternativa degli asset. Arcano si distingue sia per un solido track record negli investimenti socialmente sostenibili, sia per un team d'investimento altamente qualificato con una vasta rete di relazioni nazionali e internazionali a tutti i livelli."

José Luis del Río, Managing Partner e CEO dell'area asset management di Arcano Partners, ha aggiunto: "Poter contare sull'esperienza e sulla la conoscenza locale di Paule in Italia è una pietra miliare nella nostra nuova fase di crescita in Europa. In Arcano abbiamo un team di grande talento in grado di gestire asset class complesse e costruire soluzioni orientate al cliente. Lo sviluppo che Paule guiderà in Italia ci permetterà di creare nuove opportunità sia per i nostri investitori sia per la società italiana. Non potremmo essere più entusiasti del futuro di Arcano in Italia".