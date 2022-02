Flossbach Invest lancia in Italia il fondo von Storch – Global Quality

Flossbach von Storch amplia l’offerta dedicata al mercato italiano con il nuovo fondo azionario UCITS “Flossbach von Storch – Global Quality”, rivolto sia a investitori privati sia istituzionali, con un focus su società di qualità a livello globale e una strategia basata sui fondamentali, orientata al lungo periodo e non vincolata a un benchmark. L’orizzonte minimo consigliato per l‘investimento è di cinque anni.

“L’avvento dell’inflazione è un fenomeno destinato a durare nel tempo e i tassi potrebbero restare contenuti a lungo in Europa, di conseguenza conservare il valore reale del patrimonio liquido sarà probabilmente impossibile senza investire in azioni”, commenta Kurt von Storch, fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Flossbach von Storch AG, la società responsabile della gestione dei fondi Flossbach von Storch Invest S.A., nota per il suo approccio multi-asset.

“Flossbach von Storch AG è una società indipendente e gestita dai suoi stessi fondatori: ciò si riflette in modo evidente nella strategia d‘investimento,” aggiunge il gestore Michael Illig. “Abbiamo una mentalità imprenditoriale e vogliamo beneficiare del valore generato nel lungo termine dalle società che inseriamo in portafoglio”.

Il fondo azionario Flossbach von Storch - Global Quality investe con un approccio attivo su scala globale, con particolare attenzione alla qualità delle società nel processo di selezione. Il team di gestione privilegia soprattutto società con una posizione di mercato forte e durevole, in grado di tradursi in una redditività elevata, e società attive su mercati di sbocco interessanti nel lungo periodo.

Un altro requisito fondamentale nella selezione delle società riguarda le qualità del management, che deve adottare un approccio etico e imprenditoriale e poter contare su bilanci solidi che garantiscano libertà di azione. Società con queste caratteristiche possono essere individuate in regioni, valute e settori diversi.

“Ragioniamo indipendentemente da benchmark esterni e considerando i rischi complessivi a livello di portafoglio,” spiega Illig. “Il nostro approccio alla valutazione è rigorosamente strutturato e scegliamo di investire soltanto quando l’opportunità supera ampiamente il rischio”. Il fondo rispecchia dunque pienamente la filosofia d’investimento di Flossbach von Storch.

A seguito della commercializzazione del fondo Flossbach von Storch - Global Quality, tutta la gamma azionaria di Flossbach von Storch AG è ora autorizzata alla distribuzione in Italia:

Il fondo Flossbach von Storch - Dividend è un fondo azionario globale che punta su società di elevata qualità in grado di garantire il pagamento di dividendi e il loro incremento costante.

Il fondo Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities investe in società di qualità in forte crescita nei mercati emergenti oppure in società internazionali che ricavano una quota importante del proprio fatturato da tali mercati.