Ambienta riceve il premio Esg 2022 come miglior fondo alternativo da MainStreet Partners

Ambienta, uno dei maggiori asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha ricevuto il premio ESG Champions Award 2022 da MainStreet Partners come miglior fondo alternativo per il comparto Ambienta X Alpha. MainStreet Partners è un’azienda indipendente leader nella consulenza e nell’analisi di portafoglio che si concentra sulla sostenibilità e l’impatto degli investimenti. I premi ESG Champions riconoscono un numero selezionato di fondi e asset manager che si sono distinti in un universo di 4.200 fondi gestiti da oltre 160 gestori patrimoniali.

Il premio riconosce l’approccio unico e pioneristico di Ambienta e del team di Ambienta X. Il successo del 2021 della divisione Public Markets di Ambienta basata a Londra è stato sostenuto da una forte crescita del team con l’arrivo di nuovi talenti e dal patrimonio in gestione che ha raggiunto i 700 milioni di dollari.

La società continua il suo percorso innovativo all’interno del mercato europeo: dopo il successo del fondo X Alpha Fund con strategia long/short, lanciato nel maggio 2020, l’asset manager amplia la sua offerta con il lancio di Ambienta X Sustainable Leaders, una nuova strategia azionaria long-only Articolo 9 ai sensi della SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari). Il fondo investe in campioni di sostenibilità e sfrutta l’esperienza acquisita sul portafoglio long del fondo X Alpha. Un approccio olistico all’investimento sostenibile che guarda a tutti i settori dell’economia, incentrato su società caratterizzate da forti vantaggi competitivi nel campo del controllo dell’inquinamento e dell’uso efficiente delle risorse, che nel 2021 ha performato meglio sia dei principali indici globali sia degli indici tematici più rilevanti.

Fabio Pecce, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta X, ha commentato: “Siamo lieti di aver ricevuto questo riconoscimento per X Alpha e di trasferire il nostro know-how e la nostra esperienza alle strategie direzionali. Il nome del nuovo fondo cattura ciò che cerchiamo costantemente nei nostri investimenti: vantaggi competitivi sostenibili amplificati da un vento in poppa strutturale di lungo periodo”.

Fabio Ranghino, Partner e responsabile della sostenibilità e della strategia di Ambienta, ha aggiunto: “Investiamo esclusivamente in soluzioni che affrontano le questioni ambientali di cui misuriamo il contributo dell’impatto come leva chiave del vantaggio competitivo e della creazione di valore. Dopo essere stati pionieri applicando il concetto al private equity, questo successo conferma l’applicabilità del nostro approccio ai mercati pubblici, perché la sostenibilità crea valore in tutte le asset classes”.