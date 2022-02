Spectrum Markets collabora con Euronext securities Milan per il regolamento locale

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, ha annunciato oggi la collaborazione con Euronext Securities Milan, il Sistema di deposito accentrato (CSD - Central Securities Depository) per il mercato finanziario italiano, precedentemente noto come Monte Titoli, per migliorare ulteriormente la connettività e fornire soluzioni post-trade a livello paneuropeo.

Il nuovo accordo risponde alla forte domanda da parte delle istituzioni finanziarie italiane che vogliono unirsi alla piazza di negoziazione, ma che richiedono l'opzione di un regolamento locale. Spectrum si collegherà all'infrastruttura di regolamento delle operazioni X-TRM di Euronext Securities Milan che gestirà:

Le fasi di capture ed enrichment delle singole transazioni;

Le fasi di aggregazione e compensazione bilaterale;

L’invio delle istruzioni di regolamento a Target-2-Securities (T2S)

Così facendo, Spectrum si sta allineando ai requisiti del mercato locale, incorporando una soluzione di settlement già ampiamente utilizzata per ridurre l'onere delle istituzioni finanziarie quando si tratta di consentire ai loro clienti di negoziare in certificati.

"La capacità di connettersi facilmente a un ecosistema di trading consolidato e 'plug and play' è qualcosa che le principali istituzioni italiane ci hanno detto di apprezzare molto, e quindi abbiamo subito concluso che un'opzione di regolamento locale era un investimento ovvio e a lungo termine per dare un’offerta migliore ai nostri membri" spiega Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets.

"Quando abbiamo esaminato il modo migliore per rispondere alle esigenze specifiche del mercato locale, l'integrazione con Euronext Securities Milan in Italia è stata una scelta naturale, mentre allo stesso tempo continuiamo a lavorare per costruire e consolidare la nostra rete con altri importanti operatori in tutta Europa", ha aggiunto Maan.

A seguito dell'acquisizione da parte di Euronext del Gruppo Borsa Italiana nell'aprile 2021, Monte Titoli si è integrata sotto il marchio Euronext e ribattezzata Euronext Securities Milan, unendosi alla rete di infrastrutture CSD di Euronext, tra cui una clearing house multi-asset-class e una significativa rete di CSD europei con quasi 6.000 miliardi di euro di asset in custodia.