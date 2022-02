Torcellan market leader di Wyman per il sud est Europa

Oliver Wyman, la società globale di consulenza strategica, annuncia la nomina di Claudio Torcellan a Market Leader (Amministratore Delegato) per il Sud Est Europa, con l’obiettivo di continuare l’espansione nella regione, rafforzare ulteriormente la leadership nella consulenza strategica al settore finanziario, e crescere nei settori industriali e nel private equity.

Claudio Torcellan è entrato nel 2002 ed è uno dei protagonisti della nascita e dello sviluppo di Oliver Wyman in Italia. Esperto di Financial Services, è partner dal 2007, e responsabile di questa practice per la regione dal 2017. Nel corso dei suoi vent’anni come consulente ha supportato molte delle maggiori banche del Sud Est Europa nello sviluppo di piani di trasformazione, nella creazione di nuovi business, e nella digitalizzazione. Prima di entrare in Oliver Wyman, ha lavorato per alcune delle maggiori istituzioni finanziarie, sia in ambito commerciale sia nell’investment banking. È laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Claudio Torcellan commenta così la sua nomina: “Sono felice e onorato della nuova responsabilità che l’azienda ha deciso di affidarmi. Negli anni abbiamo avviato un percorso di crescita nella regione partendo dalle nostre competenze distintive sui servizi finanziari, per poi espanderci nei settori industriali e nel private equity, servendo alcune delle maggiori realtà dei nostri mercati di riferimento. Le sfide e le opportunità poste dalla ripartenza post pandemica e dalla implementazione di NextGenEU rappresentano un’opportunità straordinaria per continuare ad accompagnare i nostri clienti nel loro percorso di trasformazione e crescita. La nostra focalizzazione sarà nel supportarli nel miglioramento delle performance industriali – facendo leva sulle nuove tecnologie – nella transizione sostenibile e nel cogliere le opportunità offerte dai private equity per accompagnare questo percorso. Ringrazio il mio compagno di viaggio Giovanni Viani per quanto ha fatto in questi anni, e raccolgo il testimone con entusiasmo e passione.”

Nick Studer, Presidente e CEO di Oliver Wyman, ha dichiarato: “Claudio è un consulente di grande talento ed esperienza, e ha tutte le qualità necessarie per essere un leader di successo. Sono certo che sarà in grado di dare una forte spinta alla nostra crescita in un mercato per noi così importante e ricco di potenzialità come il Sud Est Europa, Italia e Grecia in particolare. Sono felice di poter lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo.”