Vontobel emette sette nuovi Memory Cash Collect Certificate tematici “ActESG”

Vontobel - player di primaria grandezza a livello europeo nel campo dei Certificati e presente sul mercato italiano dal 2016 – ha ampliato la gamma di prodotti sostenibili contraddistinti dal marchio “ActESG” quotando sul SeDeX 7 nuovi Memory Cash Collect su basket tematici.

Il marchio “ActESG” viene conferito all’universo di investimento sostenibile, in costante aggiornamento, elaborato dal Vontobel AM ESG Competence Center con un approccio “best in class” dal punto di vista dell’impresa e del settore. Appartengono a questo universo i titoli che compongono i basket tematici sottostanti i nuovi Memory Cash Collect, che offrono quindi esposizione a diversi ambiti dell’economia, dalla moda al pharma, alla tecnologia, al food & beverage.

I nuovi Memory Cash Collect Certificate, oltre al profilo di sostenibilità, presentano protezione condizionata del capitale (Classificazione ACEPI) con barriere a scadenza altamente protettive, al 60%, possibilità di rimborso anticipato dal terzo mese con livello Autocall decrescente dal 100% all’85%, premi mensili con effetto Memoria, e offrono rendimenti annui tra l’8,40% e il 15,60%.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia ha commentato: “È ormai pensiero condiviso che gli investimenti sostenibili offrono spesso buoni rendimenti, permettono di mantenere la rotta anche sui mercati più turbolenti e migliorano la gestione dei rischi. Il mercato dei certificati non poteva ignorare il sempre crescente interesse degli investitori verso queste tematiche, e ne è conferma la tassonomia ESG di ACEPI in via di definizione. Abbiamo perciò pensato di ampliare la gamma dei nostri prodotti con il marchio “ActESG”, per dare ai clienti ulteriori opportunità di investire in modo sostenibile”.