Fineco tra le migliori 71 banche al mondo nella sostenibilità

S&P Global ha incluso Fineco all’interno del Sustainability Yearbook 2022, il report che identifica le aziende leader nel campo della sostenibilità aziendale in base ai risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment effettuato annualmente dall’agenzia di rating.

L’indagine ha analizzato le performance in campo Esg di oltre 7.500 aziende, utilizzando criteri specifici in base ai 61 diversi settori di appartenenza per identificare le migliori 716 al mondo. In ambito bancario, i fattori considerati includono l’analisi della strategia legata al cambiamento climatico, l’osservanza di un codice di condotta etico e aspetti sociali tra cui lo sviluppo del capitale umano.

Fineco si è posizionata tra le migliori 71 banche a livello globale, ottenendo il secondo posto tra i quattro istituti di credito italiani presenti nella classifica.

Lorena Pelliciari, CFO e Presidente del Comitato Manageriale per la Sostenibilità di Fineco: “La sostenibilità fa parte del DNA della nostra banca, ed è uno dei pilastri che ne guidano la crescita nel lungo termine. La dimensione internazionale e l’autorevolezza di questo riconoscimento rafforzano la nostra convinzione che fare business in modo etico e rispettoso, integrando in modo sempre più strutturato gli obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale nella nostra strategia, sia la strada giusta da percorrere”.

S&P sottolinea all’interno del Sustainability Yearbook 2022 come il tema della sostenibilità sia particolarmente rilevante a livello globale per il settore bancario. La capacità di mantenere elevata la fiducia della clientela tramite pratiche corrette di business rappresenta quindi per le banche una consistente opportunità per differenziarsi nel contesto attuale.