La Française Real estate managers: mandato immobiliare da 300 milioni con Pfa

Pfa, uno dei maggiori fondi pensione danesi, ha affidato un secondo mandato a La Française Real estate managers (Rem) per l’acquisizione e la gestione di case di cura e proprietà residenziali in Europa con un’attenzione particolare ai mercati di Francia e Belgio.

Il nuovo mandato firmato prevede un investimento iniziale da 300 milioni per i prossimi anni, così ripartiti:

200 milioni da investire in case di cura in Europa, con riferimento particolare a Francia e Belgio

100 milioni in proprietà residenziali (Private Rental Sector) nelle città principali di Francia e Belgio

La Française Rem vanta una forte competenza nella gestione di immobili residenziali e in investimenti residenziali, con €1.183 e €1.775 milioni di asset in gestione rispettivamente (al 31/12/2021).

David Rendall, Managing Director di La Française Real Estate Managers - Institutional Division, ha commentato: “La Française e PFA lavorano proficuamente insieme da oltre due anni. A ottobre 2019 PFA ci ha affidato un mandato iniziale da €100 milioni per l’acquisizione e gestione di un portafoglio di case di cura sul territorio francese. Dopo aver impiegato con successo questo capitale, siamo felici di estendere la nostra partnership e ampliare il focus geografico ad altri Paesi europei, includendo la nostra strategia sul settore PRS. Potremo offrire a PFA il vantaggio della nostra piattaforma d’investimento immobiliare che comprende vari team d’investimento in tutta Europa. A nome di La Française REM, vorrei ringraziare PFA per la fiducia accordataci.”

“Lavoriamo con successo con La Française da qualche anno ormai e oggi estendiamo la nostra relazione per sviluppare ulteriormente le nostre strategie residenziali e di amministrazione di residenze in Europa” ha dichiarato Michael Bruhn, Managing Director di PFA.