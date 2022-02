L'Ocf sospende un consulente finanziario per 6 mesi

A. I. è stato sospeso per tre mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banca Widiba. Si legge tra l’altro nella delibera che secondo la segnalazione della banca il consulente avrebbe “distratto somme dei clienti acquisendo denaro contante che non ha successivamente versato sui conti correnti a loro intestati oppure ha disposto bonifici a favore di terzi soggetti (altri clienti o suoi parenti)”.