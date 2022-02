Nasce l’Amundi Institute

Amundi ha annunciato l’istituzione dell’Amundi Institute, una nuova divisione che riunisce le attività di ricerca, strategia di mercato e consulenza in materia di asset allocation. In un mondo sempre più complesso gli investitori hanno manifestato la necessità di comprendere meglio il proprio contesto e l'evoluzione delle pratiche di investimento per definire la propria asset allocation e contribuire alla costruzione dei propri portafogli. Questo contesto comprende le dimensioni economica, finanziaria, geopolitica, sociale e ambientale. Per rispondere a questa esigenza, Amundi ha creato l'Amundi Institute in cui obiettivo consiste nel rafforzare la consulenza, la formazione e il dialogo quotidiano su questi temi con tutti i suoi clienti – distributori, istituzioni e imprese - a prescindere dalle attività che Amundi gestisce per loro conto. Pascal Blanqué, nominato Presidente dell'Amundi Institute, sarà responsabile di questa nuova linea di business. Sarà affiancato da Monica Defend, che sarà Responsabile (Head) dell'Amundi Institute.

Amundi ha inoltre nominato Vincent Mortier a Chief Investment Officer di Amundi, con effetto immediato. Succede a Pascal Blanqué, nominato Presidente del neo costituito Amundi Institute. Matteo Germano è stato nominato Deputy Chief Investment Officer di Amundi. Le precedenti responsabilità di Germano per quanto riguarda la piattaforma di investimento Multi-Asset saranno suddivise come segue: John O’Toole è stato nominato Head of Multi-Asset Investment Solutions, Francesco Sandrini è stato nominato Head of Multi-Asset Strategies.