Global X lancia 10 nuovi Etf su Borsa Italiana

Global X Etfs, uno dei principali provider di Etf a livello globale, annuncia il lancio di 10 nuovi Etf Ucits su Borsa Italiana, portando così a 22 i prodotti della sua gamma disponibili sul mercato italiano.

Sbarcata ufficialmente in Europa nel dicembre 2020, e in Italia nell'agosto 2021, Global X ribadisce così la sua attenzione per gli investitori italiani, in linea con la sua mission di fornire soluzioni di investimento intelligenti agli investitori di tutto il mondo.

Otto dei dieci nuovi Etf fanno parte della famiglia Thematic Growth di Global X, che permette di esporsi a quelle società protagoniste dei temi di lungo periodo che sconvolgeranno i paradigmi consolidati. Global X si è affermata come leader globale negli investimenti tematici, con 33 prodotti specifici già lanciati nel mercato statunitense, per un totale di più di 20 miliardi di dollari di asset in gestione. I nuovi fondi Ucits sfruttano l'esperienza più che decennale di Global X nella ricerca, progettazione e gestione di Etf pensati per beneficiare dei cambiamenti strutturali in corso a livello globale.

Oltre ai nuovi prodotti Thematic Growth, arrivano sul mercato italiano anche COP X, il primo Etf Ucits di Global X sulle materie prime, e SDIV, focalizzato sulle società che offrono i maggiori dividendi a livello globale, primo Etf Ucits lanciato da Global X nella categoria Income.

“Dalla rapida crescita della tecnologia in aree come la cybersicurezza e le batterie al litio, alle nuove dinamiche del rapporto tra investitori e sostenibilità, stiamo ormai entrando nel New Normal a seguito della pandemia Covid-19,” spiega Morgane Delledonne, Director of Research per l’Europa di Global X. “Questi dieci fondi forniranno agli investitori un’esposizione mirata a temi e settori innovativi, e a quelle aziende che trainano i trend di crescita che cambieranno il mondo. Tra i nuovi prodotti, ci entusiasma in particolare l’offrire al mercato italiano ben 4 Etf Ucits attualmente unici nel loro genere: WNDY, COPX, VPN e LITU.”

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e i KIID (Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori) disponibili all'indirizzo www.globalxetfs.eu.

Queste informazioni non sono da intendersi come consigli di investimento o fiscali individuali o personalizzati e non devono essere utilizzate per scopi commerciali. Si prega di consultare un consulente finanziario o un professionista fiscale per ulteriori informazioni relative alla propria situazione di investimento e/o fiscale.

L'investimento comporta dei rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.

Informazioni fornite da Global X Management Company LLC (Global X Etfs o Global X).

Questo materiale è stato approvato come promozione finanziaria, ai fini della sezione 21 del Financial Services Market Act 2000 (FSMA), da Resolution Compliance Limited, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FRN:574048).

BKCH: Global X Blockchain Ucits Etf

La digitalizzazione sta accelerando la trasformazione di molti settori, con l'ascesa della blockchain e con gli asset digitali che potenzialmente possono stravolgere il mondo della finanza tradizionale. Con una capitalizzazione di mercato che ha ormai superato il trilione di dollari, l'adozione delle criptovalute sta accelerando e nuovi business basati su di esse nascendo in tutto il mondo. Il Global X Blockchain Ucits Etf (BKCH) investe in società posizionate per beneficiare della crescente adozione della tecnologia blockchain, e in particolare in quelle che si occupano di mining, transazioni, hardware e integrazione di blockchain e criptovalute in altri settori.

HYGN: Global X Hydrogen Ucits Etf

L'idrogeno può aiutare a decarbonizzare settori difficili da elettrificare come i trasporti, gli edifici e la grande industria, e la maggior accessibilità e abbondanza di energie rinnovabili sta facendo scendere il costo della sua produzione. Il Global X Hydrogen Ucits Etf (HYGN) cerca di investire in società che possono beneficiare del progresso dell'industria globale dell'idrogeno, comprese le società coinvolte nella produzione di idrogeno, l'integrazione dello stesso nei sistemi energetici e lo sviluppo e produzione di celle a combustibile, elettrolizzatori e altre tecnologie relative all'utilizzo dell'idrogeno come fonte di energia.

WNDY: Global X Wind Energy Ucits Etf

L'energia eolica sta continuando a guadagnare quote rispetto alle fonti basate sui combustibili fossili, man mano che diventa più conveniente e può approfittare di una penetrazione continua trainata dall'elettrificazione, dalle economie di scala e dalla lotta al climate change. Il Global X Wind Energy Ucits Etf (WNDY) cerca di investire in società posizionate per beneficiare del progresso dell'industria globale dell'energia eolica. Ciò include le società coinvolte nella produzione di tecnologia eolica, nell'integrazione del vento nei sistemi energetici e nello sviluppo e la produzione di turbine che sfruttano l'energia del vento e la convertono in energia elettrica.

CROP: Global X AgTech & Food Innovation Ucits Etf

Il 16% della popolazione mondiale ha sperimentato la carenza di cibo. Condizioni climatiche estreme danneggiano i raccolti e i redditi agricoli diminuiscono, in parte a causa delle stesse pratiche che una volta li facevano prosperare. Fortunatamente, le tecnologie agricole e le innovazioni alimentari offrono soluzioni che possono colmare i divari di produzione e consumo, riducendo anche le conseguenze negative come il cambiamento climatico e il degrado ambientale. Il Global X AgTech & Food Innovation Ucits Etf (CROP) cerca di investire in società che promuovono l'innovazione e l'uso della tecnologia nel settore agricolo e alimentare.

RAYS: Global X Solar Ucits Etf

La generazione di energia solare vedrà probabilmente una crescita continua grazie alle economie di scala, all'aumento degli investimenti, alle politiche di sostegno e alle forze di mercato che riducono ulteriormente il costo dei componenti, dell'installazione e del funzionamento delle fonti di energia solare. I costi dell’intero ciclo di vita dei moduli solari continua a diminuire. Il Global X Solar Ucits Etf (RAYS) cerca di investire in società posizionate per beneficiare del progresso dell'industria globale della tecnologia solare. Ciò include le società coinvolte nella produzione di energia solare, l'integrazione del solare nei sistemi energetici e lo sviluppo/fabbricazione di generatori a energia solare, motori, batterie e altre tecnologie relative all'uso del solare come fonte di energia.

SDIV: Global X SuperDividend® Ucits Etf

In periodi di condizioni di mercato volatili e di tassi d'interesse sempre bassi, gli investimenti che offrono sia un reddito che potenziale di crescita del capitale, come le azioni che pagano alti dividendi, sono particolarmente interessanti. Il Global X SuperDividend® UcitsEtf (SDIV) investe in 100 dei titoli azionari con il più alto rendimento da dividendi al mondo. SDIV persegue risultati d'investimento che corrispondono generalmente alla performance di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'indice Solactive Global SuperDividend v2.

COPX: Global X Copper Miners Ucits Etf

Il rame è spesso visto come un barometro della salute dell’economia globale, e l'attuale ottimismo per il rame deriva da diversi fattori. A breve termine, la ripresa della Cina dovrebbe tradursi in una maggiore domanda di rame, costituendo la maggior fonte di domanda di questo metallo al mondo. A più lungo termine, i cambiamenti strutturali a lungo termine come l'accelerazione dell'adozione di veicoli elettrici e la possibilità di grandi spese infrastrutturali negli Stati Uniti sono anch'essi di buon auspicio per il rame. Il Global X Copper Miners Ucits Etf (COPX) fornisce agli investitori l'accesso a una vasta gamma di società che estraggono questo metallo.

AQWA: Global X Clean Water Ucits Etf

L'accesso all'acqua pulita sta diventando una terribile sfida globale - una sfida che potrebbe richiedere un ripensamento di tutti gli aspetti della catena del valore dell'acqua, con una maggiore attenzione alla sostenibilità e investimenti significativi nelle infrastrutture idriche e nei prodotti e servizi correlati. L'acqua alimenta la vita sulla terra ed è un input fondamentale per l’economia. Sebbene sia apparentemente abbondante, gli usi concorrenti e le sfide strutturali presentate dalla crescita della popolazione, dall'inquinamento e dal cambiamento climatico stanno assottigliando le risorse idriche. Fortunatamente, un passaggio a un modello più sostenibile è possibile, grazie alle politiche dei governi, all'innovazione tecnologica e alla maggior attenzione alla difesa dei consumatori e della salute pubblica. Il Global X Clean Water Ucits Etf (AQWA) fornisce accesso a questo tema critico investendo in società che promuovono la fornitura di acqua pulita attraverso il trattamento industriale dell'acqua, le infrastrutture di stoccaggio e distribuzione, nonché gli interventi di purificazione ed efficientamento.

VPN: Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure Etf Ucits Etf

Si prevede che una confluenza di molteplici tecnologie digitali definirà questo decennio: miliardi di dispositivi connessi a Internet trasmetteranno zettabyte di dati attraverso reti 5G incredibilmente veloci, i quali saranno memorizzati o analizzati nel cloud da sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale. Per quanto queste tecnologie sembrino verificarsi senza sforzo e dal nulla, richiedono una vasta rete di infrastrutture fisiche e hardware. Poiché tecnologie dirompenti come l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale, i videogames e gli eSport richiedono grandi capacità di archiviazione ed elaborazione dei dati, la domanda di data center e torri cellulari potrebbe continuare ad aumentare, insieme all'hardware che alimenta queste strutture. Il Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure Ucits Etf (VPN) cerca di investire in società che gestiscono data center REITs e altre infrastrutture digitali che supportano la crescita delle reti di comunicazione.

LITU: Global X Lithium & Battery Tech Ucits Etf

Il litio è un materiale essenziale usato nelle batterie agli ioni di litio, che giocano un ruolo sempre più importante in settori come i veicoli elettrici e lo stoccaggio di energia rinnovabile. La crescita di queste industrie e la loro dipendenza dalle batterie sta guidando una domanda senza precedenti di litio, inducendo i minatori e i produttori di batterie a scalare rapidamente le operazioni. Si prevede che la domanda di litio aumenterà rapidamente in quanto le batterie giocano un ruolo sempre più critico nel trasporto elettrico, nello stoccaggio di energia rinnovabile e nell'elettronica di consumo mobile. Mentre il mondo si elettrifica, i minatori di litio e i produttori di batterie presentano un caso di investimento convincente come aziende ben posizionate per beneficiare di questa tendenza dirompente. Il Global X Lithium & Battery Tech Ucits Etf (LITU) investe nell'intero ciclo del litio, dall'estrazione e raffinazione del metallo alla produzione di batterie.