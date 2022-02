JP Morgan porta la banca nel Metaverso

JP Morgan sceglie Decentraland, una delle piattaforme più popolari, per il suo ingresso nel Metaverso. Come riporta Financialounge.com, JP Morgan apre la sua sede nel centro commerciale Metajuku, uno dei distretti più lussuosi di Decentraland. Ad accogliere i clienti, nella sala virtuale una tigre e un ritratto digitale di Jamie Dimon, Ceo di JP Morgan. Una scala porta i clienti in un’altra sala, dove è possibile incontrare uno dei dirigenti che presenta la criptovaluta della banca. Il nome scelto non è casuale ma fa riferimento alla Onyx suite di JP Morgan, ovvero un insieme di servizi legati al web 3.0, alla Blockchain Ethereum e al Metaverso.

Il Ceo della grande banca statunitense spiega perché ha scelto di entrare in Decentraland: “Crediamo che il panorama del gaming virtuale abbia molti elementi in comune con l’economia globale di oggi. Per questo le nostre competenze principali nei pagamenti internazionali, negli scambi con l'estero, nella creazione di asset finanziari, nel trading e nella sicurezza, insieme alla nostra enorme base di consumatori, potranno giocare un ruolo centrale nel Metaverso". JP Morgan inoltre fornisce un documento per aiutare i suoi clienti a muoversi nella realtà virtuale.

Negli ultimi mesi molte grandi aziende hanno partecipato alla corsa per entrare nel mondo virtuale. Marchi della moda come Gucci e Nike, ma anche la casa discografica Warner e la Disney, hanno preso posto nel Metaverso. Anche il settore immobiliare è cresciuto in modo importante, il prezzo medio per un appezzamento di terreno virtuale è raddoppiato in soli sei mesi nel 2021, passando da 6.000 dollari a giugno a 12.000 dollari a dicembre, secondo quanto risulta dal report fornito da JP Morgan. Il colosso statunitense stima inoltre che l’opportunità di mercato del Metaverso superi il trilione di dollari annuali.