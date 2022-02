L'Ocf sospende un consulente finanziario

M. R. è stato sospeso per due mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banco di Desio e della Brianza e di Poste Italiane. Si legge tra l’altro nella delibera che “risulta di significativa gravità la prima condotta concernente la richiamata situazione di opacità nel rapporto con un cliente, attesa l’entità patrimoniale dello stesso, intrattenuto sulla base di un rapporto giuridico non chiaramente individuato e tracciabile in modo oggettivo”.