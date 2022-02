Kairos, a Roma entra Gallieni

Kairos, boutique d’investimento attiva nel settore dell’asset management e del wealth management, annuncia l’ingresso di Lorella Gallieni nella sua squadra di private banker, confermando l’obiettivo di Kairos di rafforzare la struttura dedicata al wealth management. Lorella Gallieni, che vanta un’esperienza ultraventennale nell’area private banking e wealth management del gruppo Monte dei Paschi di Siena, lavorerà negli uffici di Kairos a Roma.

Il potenziamento del team di wealth management rappresenta una delle leve strategiche del business plan a tre anni di Kairos che, confermando il modello di business, basato sull’integrazione tra l’asset management e il wealth management, punta a raddoppiare le masse e ad offrire alla sua clientela un servizio sempre più personalizzato, innovativo e flessibile.

Lorella Gallieni, 48 anni, laureata in Scienze Economiche e Bancarie all’Università degli Studi di Siena, ha maturato un’esperienza ultraventennale nel gruppo Monte dei Paschi di Siena. Entrata nel 2002 in MPS Capital Services, centro di competenza nell’Investment Banking, nel Capital Markets e nella Finanza Strutturata; nel 2007 approda in Banca prima nell’area Wealth Management di Milano come specialista dell’offerta di prodotti strutturati, per poi passare su Roma prima all’Area Commerciale - Privati come advisor dei gestori affluent e successivamente nell’area Private Banking - Centro Family Office come Private Banker.

Caterina Giuggioli, Sales Director di Kairos, ha così commentato: “E’ con grande stima che accolgo Lorella nel nostro team di Roma. Lorella ha maturato un lungo percorso professionale nell’ambito del wealth management, che le ha permesso di costruirsi una solida esperienza commerciale rafforzata da un indiscusso know-how di prodotto. La sua conoscenza della piazza romana ricopre per noi un valore strategico per la crescita del business del nostro ufficio della capitale, con il quale puntiamo ad espanderci. Consentire ai nostri clienti ed interlocutori di poter beneficiare dell’eccellenza dei nostri prodotti e servizi in un momento storico unico per il nostro Paese, data la nostra posizione di leadership sul mercato italiano, credo fermamente possa fare la differenza”.