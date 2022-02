Scolari (Ascofind) oggi a InvestireNowQuale presente e futuro per le Scf?

Massimo Scolari (nella foto), presidente di Ascofind, è l’ospite della puntata odierna di InvestireNow condotta da Sergio Luciano, direttore di Investire. L’appuntamento con il numero uno di Ascofind (che è una associazione di categoria delle Scf, le società di consulenza finanziaria, che rientrano nel perimetro dell’Ocf, l’organismo dei consulenti finanziari) sarà l’occasione per fare il punto sul modello Scf. Oggi sono 50 le società di consulenza finanziaria iscritte all’Albo Ocf. Di queste, ben 31 erano attive prima della costituzione dell’Albo avviato il 1dicembre 2018. Che futuro attende tutti questi operatori. Altri temi che verranno affrontati è quello della iper-inflazione e le possibili ricadute nelle strategie degli advisor nei confronti della clientela. Altro tema chiave riguarda le possibili novità per intermediari, consulenti finanziari e investitori a seguito della nuova versione della Direttiva europea sui servizi d’Investimento, l’attesa Mifid 3.



La puntata andrà in onda alle 18.30 in diretta su www.investiremag.it e sui canali social: il canale Youtube di Economygroup e il profilo Fb di Investiremag.it.