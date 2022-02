Franklin Templeton: Anselmi a supporto della piattaforma Etf Franklin Libertyshares in Italia

Franklin Templeton annuncia l’ingresso di Silvia Anselmi in qualità di ETF Sales Specialist. Silvia da gennaio è entrata in Franklin Templeton, presso l’ufficio di Milano, dove riporta a Demis Todeschini, Senior ETF Sales Specialist. Nel suo ruolo, Silvia è focalizzata sullo sviluppo della piattaforma Franklin LibertySharesTM 2 UCITS ETF di Franklin Templeton in Italia.

Caroline Baron, Head of ETF Business Development EMEA ha commentato: “Nutriamo piani ambiziosi di posizionamento come player leader nel mercato europeo degli ETF. La nomina di Silvia dimostra il nostro impegno a investire in profili di elevato talento per supportare la crescita del nostro servizio per la clientela business in questo mercato strategicamente importante“.

Demis Todeschini ha aggiunto: “Sono lieto che Silvia sia entrata a far parte del nostro team in un momento in cui il nostro business ETF è in continua espansione in Italia, mercato in cui rileviamo una forte domanda di soluzioni di investimento in ETF. Nel suo nuovo ruolo, si focalizzerà sulla crescita del nostro business nei segmenti dei family office e dei consulenti finanziari indipendenti del mercato italiano”.

Nel suo nuovo ruolo in Franklin Templeton Anselmi si presenta con un retaggio di otto anni di esperienza nei servizi finanziari. Più recentemente, ha lavorato in PIMCO, dove ha trascorso tre anni come Account Management Associate per clienti istituzionali. In precedenza, ha ricoperto in Borsa Italiana un ruolo di Market Surveillance ETF. Ha conseguito una Laurea Magistrale in Finanza ed una Laurea Triennale in Economia e Finanza, entrambe presso l'Università Bocconi.