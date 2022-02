Mutui immobiliari: +22,1% nel terzo trimestre 2021

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 14.366 milioni di euro nel terzo trimestre 2021. Rispetto allo stesso trimestre del 2020 si registra una crescita delle erogazioni pari a +22,1%, pari a un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel report Banche e Istituzioni finanziarie - III trimestre 2021 pubblicato da Banca d'Italia e analizzati dagli esperti di Kìron (Gruppo Tecnocasa). Il mercato dei mutui continua la sua importante crescita e si lascia alle spalle il periodo di transizione caratterizzato dall'emergenza sanitaria. Si mantiene la tendenza che vede la forte componente delle operazioni a supporto dell'acquisto immobiliare (+34,8%), mentre rallentano in maniera decisa le operazioni di surroga e sostituzione che registrano un calo del -32,9%. Si conferma quindi un mercato fortemente incentrato sulle operazioni di acquisto che rappresentano ormai quasi 9 operazioni su 10.

