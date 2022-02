Nft, continua il boom a rischio riciclaggio

Circa 24 miliardi di dollari di Nft sono stati scambiati fino ad oggi, secondo il market tracker Cryptoslam.io; la piattaforma OpenSea ha scambiato almeno 100 milioni di dollari di ethereum ogni giorno in gennaio (fonte Dune.xyz). E infine, secondo Chainalysis, nel 2021 gli utenti hanno inviato almeno 44,2 miliardi di dollari di criptovaluta a Erc-721 e Erc-1155, i due tipi di contratti intelligenti Ethereum associati ai marketplace e ai beni d’arte e da collezioni targati NftT. Ce n’è abbastanza perché il Tesoro Usa accenda un faro sul fenomeno poiché teme possa essere una porta al riciclaggio di denaro, come riporta Plus del Sole 24 Ore.

Di Nft tutti ne parlano come una corsa all’oro, in moltissimi li comprano (il mercato secondario di rivendita però è molto ridotto), ma certezze su questi beni ce ne sono poche, a parte che sono unici e con una catena digitale, la blockchain, che ne traccia i movimenti e la titolarità. Di certo c’è che per “sminare” gli Nft si consuma tantissima energia (e di questo il popolo della rete non è contento!).

Ad oggi le società leader di questo mercato sono in ascesa, attraendo investimenti: OpenSea viene stimata 14 miliardi di dollari. E negli scambi spuntano le manine, spesso dietro joke name, dei tycoon del metaverso. E dallo scorso anno l’ingresso nelle aste di Christie’s e Sotheby’s degli Nft hanno reso girevoli le porte del metaverso: il bene digitale dalla criptovaluta passa al dollaro, ma fuori da ogni regola di tracciamento e di antiriciclaggio (e il metaverso aspira a restarne fuori). Gli Nft entraranno prima o poi nel quadro normativo internazionale per rafforzare la trasparenza fiscale? Lo scambio di informazioni sui proventi generati dall’utilizzo e trasferimento di crypto-asset sarà possibile? La proposta di Regolamento Ue (la MiCA, Markets in crypto-assets) presentata dalla Commissione Europea per elaborare un quadro giuridico armonizzato per l’Unione europea è sul tavolo. Intanto i fiscalisti suggeriscono ai collezionisti di Nft di arte e collezionabili, in quanto criptoattività estere (nessuna piattaforma di scambio è basata in Italia), di inserirli nel quadro Rw della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate sorveglia il fenomeno ma non si è ancora espressa.

Ma che cosa viene scambiato sulle piattaforme e oramai anche dai player tradizionali come Sotheby's (metaverse.sothebys.com)? In realtà c’è un urgente bisogno di chiarezza anche nel mondo delle piattaforme Nft, che offrono un numero elevatissimo di prodotti diversi e variegati. OpenSea ha organizzato la propria offerta in dieci categorie, ma non basta. Le aree grigie sono ancora molte e necessitano di trasparenza per attrarre nuovi collezionisti. La tecnologia Nft sfugge alla segmentazione standard del mercato dell’arte, organizzata in periodi, mezzi, movimenti, ecc. Con una moltitudine d’iniziative estremamente innovative, il fenomeno Nft è aperto a tutte le forme di ibridazione, quella dell’arte e del gioco, del design e dello sport, passano dal fisico al digitale e viceversa. Gli stessi artisti sono scesi in campo nella sfida, basta pensare alla provocazione di Damien Hirst con «The Currency Project» e a quella di Injective Protocol che hanno bruciato un’opera di Banksy, girato il video, venduto poi in formato Nft!