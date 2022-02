Cf e Robo Advisor sono avversari o partner?La risposta in Largo ai Consulenti! del 28 febbraio

“I consulenti finanziari e i robot: l’intelligenza artificiale al servizio del professionista” è il tema della seconda puntata del 2022 di Largo ai Consulenti!, la trasmissione realizzata da Investire in collaborazione con Anasf, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. La puntata quindi tratterà un argomento che, con il fortissimo intervento del digitale e soprattutto dell’intelligenza artificiale all’interno del perimetro del risparmio gestito e della consulenza finanziaria, ha mantenuto negli anni intatta la sua attualità. Come attuale rimane la domanda se i robot advisor possano considerarsi degli avversari dei consulenti finanziari in carne e ossa. A dibattere del tema nella trasmissione, condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, saranno Luigi Conte e Ferruccio Riva, rispettivamente presidente e vice presidente di Anasf, e Massimo Arrighi partner di Kearney. È previsto anche l’intervento di Sergio Luciano, direttore di Investire. La puntata sarà trasmessa il 28 febbraio dalle ore 12 su www.investiremag.it su www.anasf.it e sui canali social di Investire: la pagina Facebook di Investiremag.it e il canale YouTube di Economy.