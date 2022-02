Crisi Ucraina, come investire: gli scenari di abrdn

La crisi tra Russia e Ucraina è sul filo del rasoio: ogni giorno porta nuove notizie sull'escalation o sulla diminuzione delle tensioni. Quindi, con la geopolitica che rischia di ostacolare la performance del vostro portafoglio, gli economisti del gestore di investimenti abrdn hanno condiviso come pensano che le cose potrebbero svolgersi nel corso del prossimo anno e oltre - e cosa potrebbe significare per i vostri investimenti.

Scenario 1: Una soluzione diplomatica

Un accordo spartiacque che resetta le relazioni NATO-Russia è ancora possibile, dato che le linee di comunicazione sono ancora aperte. Un accordo potrebbe coinvolgere "l'Occidente" che offre alla Russia alcune garanzie sulla sua futura sfera di influenza, e la NATO che promette di frenare la sua espansione. Poi di nuovo, un tale accordo potrebbe portare l'organizzazione su una china scivolosa di concessioni e compromessi...

Quanto è probabile?

Non particolarmente: gli economisti di Abrdn danno a una soluzione diplomatica completa meno del 10% di probabilità. Ma se c'è una soluzione, aspettatevi un rally degli asset russi e ucraini: abrdn ritiene che le azioni russe potrebbero saltare del 10-15%, mentre i prezzi del petrolio e del gas naturale - che sembrano essere saliti di pari passo con le tensioni - probabilmente si prenderanno una meritata pausa.

Scenario 2: guerra totale

Una guerra vedrebbe la Russia lanciare un'invasione su larga scala dell'Ucraina e sarebbe caratterizzata da un aumento del numero di truppe russe al confine con l'Ucraina e intorno ad esso. Naturalmente, un'invasione porterebbe gravi sanzioni dall'Europa e dagli Stati Uniti, quindi sarebbe un attacco con costi significativi - sia finanziari che personali.

abrdn ritiene che queste sanzioni potrebbero includere il congelamento dei beni, il blocco dell'accesso delle banche russe alle infrastrutture globali e la conversione del rublo in altre valute, la cancellazione dell'oleodotto Nord Stream 2 e le restrizioni sul commercio dei titoli di stato russi e dei beni materiali.

Quanto è probabile?

Gli economisti di Abrdn pensano che ci sia meno del 10% di possibilità che questo accada davvero. Ma un'invasione su larga scala avrebbe ovviamente conseguenze enormemente negative per le economie e i beni russi e ucraini: le sanzioni colpirebbero l'attività economica russa a breve termine, tagliando fuori il paese dalle tecnologie future e mettendo a rischio le sue prospettive a lungo termine.

Gli effetti si estenderebbero anche in lungo e in largo. Da un lato, le aziende e i governi russi e ucraini sarebbero più a rischio di insolvenza sulle loro obbligazioni. E per un altro, la Russia probabilmente prenderebbe delle contromisure che porterebbero alla carenza di energia in Europa, che dipende dalla Russia per circa il 40% delle sue importazioni di gas. Questo spingerebbe in alto i prezzi delle materie prime - e per estensione l'inflazione - in un momento in cui la gente sta già lottando con i prezzi alti.

Per quanto riguarda cosa comprare, la vostra migliore scommessa sarebbe probabilmente i "paradisi sicuri" come il dollaro USA, lo yen giapponese e il franco svizzero, così come i titoli di stato di questi paesi. Se stai cercando un'opzione in azioni, prova i settori difensivi come i beni di consumo e le telecomunicazioni.

Scenario 3: un'altra Crimea

Nel 2014, la Russia ha annesso il territorio ucraino della Crimea. Se la Russia annettesse o occupasse un'altra parte dell'Ucraina orientale, limiterebbe potenzialmente la portata del conflitto. Probabilmente causerebbe anche una serie di sanzioni meno severe da parte dell'Occidente, risparmiando le banche di importanza sistemica della Russia.

Quanto è probabile?

Questo è uno degli scenari più probabili identificati dagli economisti di abrdn, con una probabilità del 20-30% - una probabilità che probabilmente è appena aumentata dal momento che i recenti aggiornamenti delle notizie suggeriscono che ci stiamo rapidamente avvicinando a questo risultato. L'annessione porterebbe probabilmente a una maggiore pressione sui beni russi e ucraini, mentre le sanzioni limiterebbero il denaro che entra in Russia. Detto questo, l'ampio conto corrente della Russia, le eccedenze di bilancio e le riserve valutarie significano che la Russia sarebbe probabilmente ben posizionata per resistere alla perdita di denaro internazionale.

Nonostante un problema per lo più localizzato, ci sarebbero comunque delle ripercussioni a livello globale: abrdn ritiene che i prezzi dell'energia aumenterebbero, data la dipendenza occidentale dal gas russo, mentre l'appetito degli investitori per il rischio potrebbe diminuire. Questo colpirebbe le azioni in generale - e potenzialmente le più rischiose e cicliche più duramente, alla luce degli effetti negativi del conflitto sulla crescita economica globale.

Scenari 4, 5, 6...

Tutti gli altri risultati potenziali si collocano da qualche parte nello spettro tra la guerra e la pace. La diplomazia leggera, per esempio, è più probabile di una risoluzione pacifica, ma è solo probabile che sia una soluzione a breve termine. E un conflitto georgiano in stile 2008 è inferiore a un'invasione su larga scala, ma attrae quasi lo stesso rischio.

È possibile che una combinazione di fragile diplomazia e di "attività della zona grigia" russa - vale a dire la guerra cibernetica - continui ancora per un po'. Prima o poi, però, abrdn si aspetta che la Russia acceleri con i suoi ingranaggi militari. E anche se più tardi piuttosto che prima (pensate da tre a cinque anni), pensa che le possibilità di un'azione militare siano più probabili in aumento che in diminuzione.