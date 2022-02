Nel mese di gennaio nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Bank sono entrati 21 nuovi private banker. Ecco alcuni inserimenti di rilievo: per quanto riguarda Fideuram, Loris Bonetti, Marco Ravera, Enzo Scirica, Valeria La Vigna, Omar Pasini e Francesco Finazzi in Lombardia, Massimiliano Benedetti in Toscana. In Sanpaolo Invest entra Gaia Ghini in Emilia-Romagna.