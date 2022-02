La notizia è solo di qualche giorno fa: Intermonte è la prima Sim italiana a diventare aderente diretta e quindi piazza di

negoziazione di Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati. La notizia è interessante per entrambi i partner: l'annuncio rafforza da un lato la strategia di Spectrum di espandere un’infrastruttura di trading paneuropea plug-and-play, mentre Intermonte dall’altro può ora offrire alle banche clienti la negoziazione di certificati su Spectrum Markets e agli emittenti il servizio di market making.

Del nuovo accordo e delle prospettive del mercato dei certificati ne parleremo diffusamente nella puntata di InvestireNow di giovedì 24 febbraio. Il video magazine di Investire, condotto dal caporedattore Marco Muffato, avrà infatti come ospiti Christophe Grosset (nella prima foto) european sales director di Spectrum Markets e Gianluca Parenti (nella seconda foto) head of digital division & advisory di Intermonte. La puntata andrà in onda domani giovedì 24 febbraio alle 18.30 in diretta alle 18.30 sul www.investiremag.it e sui canali social: il profilo Facebook di Investiremag.it e il canale YouTube di Economy Group.