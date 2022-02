Ocf sospende 4 consulenti finanziari e ne multa 7

Il Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, ha sospeso quattro consulenti finanziari per un periodo variabile tra i due e i quattro mesi e multato altri sette per un importo pari a 516 euro. Si legge tra l’altro nella lunga ed elaborata delibera che i consulenti sospesi erano soci o amministratori di società che hanno raccolto capitali presso i clienti dell’intermediario mandante, mentre quelli multati hanno “promosso e collocato presso la clientela forme di investimento estranee all’offerta ufficiale di prodotti dell’intermediario mandante, peraltro in tal modo privando gli investitori dei presidi e delle forme di tutela previsti dalla normativa a protezione degli stessi”.