La volatilità spinge la rotazione dei portafogli

Gennaio è stato un mese caratterizzato da volatilità, in cui i mercati, e in particolare i titoli growth, hanno mostrato la loro debolezza a causa delle preoccupazioni per l’inflazione e i rendimenti obbligazionari. «La rotazione», commenta Laure Négiar, gestore del fondo Comgest Growth World di Comgest (nella foto a lato), «ha determinato la sovraperformance di settori in cui siamo sottopesati a causa di una carenza di società di qualità (finanziari ed energia), nonché una rotazione all'interno di settori come l’industria e i materiali, lontano dalla fascia di qualità dello spettro».

Tra i titoli che hanno messo a segno le performance migliori nel corso del mese, c’è la compagnia di assicurazione AIA, la fonderia di semiconduttori TSMC e la società tecnologica cinese Tencent. «Dai risultati del quarto trimestre di TSMC», spiega Négiar, «emerge un utile netto in crescita del 16% su base annua, mentre le previsioni positive hanno dimostrato la capacità della società di rialzare i prezzi. Tencent ha sovraperformato, riflettendo la scarsa fiducia provocata dalle modifiche normative dell'anno scorso. Da una riunione con il gruppo è emersa la crescente attività di riacquisto di azioni proprie e la conferma della solidità dell’attività di videogiochi. La compagnia di assicurazione AIA ha registrato buoni risultati nel corso della rotazione del mercato, dato che ha beneficiato del rialzo dei tassi di interesse».



La volatilità registrata a gennaio ha portato a un cambiamento significativo dei rapporti rischio-rendimento. Tra le società di alta qualità coerenti con questo nuovo paradigma, l’esperta segnala Align Technology, il produttore di allineatori trasparenti, Recruit Holdings, la società giapponese proprietaria del motore di ricerca di lavoro indeed.com, il leader nel design di calzature Nike e il fornitore di servizi di pagamento Adyen.