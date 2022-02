Putin attacca l'Ucraina, bombe su Kiev, tremano le Borse

C’è la guerra, c’è la guerra ai confini dell’Europa, e le Borse non possono far altro che registrare la paura che questo fatto incredibile sta scatenando.

Le Borse asiatiche hanno reagito alla notizia dell’attacco russo all’Ucraina registrando cali differenziati ma forti ovunque. Alle 8 del mattino europee l’indice Nikkei della Borsa di Tokio perdeva il 2,7%, , e già da ieri i future sugli indici europei erano tutti in pesante rosso, flessioni tra il 3% e il 4%. Hong Kong ieri aveva perso il 3%, Tokyo l'1,8% e Shanghai il 2%. Il sell-off sull'azionario ha colpito giu' ieri Wall Street, con l'S&P500 entrato in fase di correzione, per la prima volta dal 2020, perdendo oltre il 10% dai massimi toccati a inizio anno. Da qualche giorno i grandi investitori istituzionali si sono spostati sui beni rifugio ed è tornato a salire il dollaro: l'euro è scivolato a 1,1236 (era a 1,131 ieri in chiusura) contro la valuta Usa ed è andato in pesante rosso contro yen a 128,6 (da 130,42). Il biglietto verde ha perso terreno contro la divisa giapponese a 114,4 (115,05).

L'invasione russa dell'ucraina fa sentire i suoi effetti sulle materie prime: l'oro è salito sui massimi da 13 mesi a 1.948 dollari l'oncia, il Brent vola oltre i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014 a 102,22 (+5,6%) dopo un massimo a 102,48 mentre il Wti scambia a 97,04 dollari al barile (+5,3%). La Russia è il terzo produttore di oro al mondo e il secondo di greggio.

Prezzi record anche per l'alluminio, oltre il record del 2008, a 3.388 dollari la tonnellata. Balza il prezzo del gas a 87,45 euro al Mwh (+9%).