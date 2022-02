“The Future”: Assogestioni racconta la storia dell’industria del risparmio gestito

Dopo il successo di “Ossigeno per l’economia del pianeta”, arriva la seconda puntata della docuserie “The Future”, realizzata da Assogestioni. Il nuovo episodio andrà in onda, in prima visione, domenica 27 febbraio alle ore 20:00 su FR|Vision. La seconda puntata, intitolata “Non ci siamo risparmiati. Dai titoli di stato ai prodotti Esg”, parte dall’art. 47 della Costituzione e condensa 75 anni di storia del risparmio in soli 25 minuti raccontando le vicende che hanno visto protagonista l’industria del risparmio gestito dai suoi inizi fino all’introduzione dei criteri Esg e dell’attenzione al cambiamento climatico.

Tra i protagonisti di questa seconda puntata: il Presidente di Assogestioni Tommaso Corcos, Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, Luigi Conte, presidente Anasf, Alberto Brambilla, presidente Itinerari Previdenziali, Mauro Agazzi, direttore generale Fondo Pensione Cometa, Francesco Priore, docente universitario e tra i primi consulenti finanziari in Italia; e con il prezioso contributo, registrato nel 2014 in occasione dei trenta anni di fondi comuni in Italia, di alcuni dei pionieri dell’industria: Guido Cammarano, Angelo Abbondio, Giulio Baseggio, Attilio Ferrari, Giorgio Forti, Francesco Taranto, Gustavo Visentini.

L’obiettivo della serie “The Future” è quello di raccontare con un nuovo linguaggio, accessibile anche ad un pubblico allargato, i grandi temi di attualità, i processi in corso che avranno effetti a lungo termine sull’economia e sulla società dal punto di vista dell’industria. L’obiettivo è fare chiarezza sulla relazione tra risparmio gestito, economia reale, coscienza ambientale, investimenti, innovazione e dimensione sociale. “Un modo certamente virtuale, ma più coinvolgente per far intervenire, nello stesso ‘luogo’, un numero importante di interlocutori di alto profilo”, spiega Jean-Luc Gatti, direttore Comunicazione di Assogestioni. “Allo stesso tempo, la serie trasporta lo spettatore all’interno del dibattito chiarendo i punti più complessi con infografiche animate e un approccio tipico del settore dell’intrattenimento avvicinandolo in maniera soft alle problematiche discusse”.

Il terzo episodio, che chiude la serie, sarà pubblicato a marzo e si focalizzerà sul capitale umano e innovazione. La puntata svolge una funzione di ponte diretto con le tematiche che verranno affrontate al prossimo Salone del Risparmio dal 10 al 12 maggio. Racconterà l’importanza di riflettere oggi sulle tematiche della fiducia, dell’educazione, della formazione, del lavoro e della loro necessità di viaggiare in modo unito perché possano essere volani di cambiamento.

Accedi a FR|Vision o iscriviti per guardare la prima puntata di “The Future”: Ossigeno per l’economia del pianeta.