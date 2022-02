Alantra, Dawan presidente e ad dell’Investment Banking

Alantra, il gruppo globale indipendente d’investment banking e asset management per il mid-market, è lieta di annunciare l’espansione delle sue attività in Italia con l'assunzione di cinque professionisti senior nella sua divisione d’Investment Banking.

Con questi reclutamenti, Alantra svilupperà ulteriormente le capacità d’Investment Banking nel Paese, con le proprie attività di M&A, Debito ed ECM per imprese familiari, aziende di medie dimensioni e investitori istituzionali. Il business sarà guidato da Carlo Dawan (Chairman & CEO) e da Stefano Bellavita (Executive Vice Chairman e Head of ECM).

Carlo Dawan entra in Alantra da GCA Altium, dove ha guidato l'ufficio di Milano per tredici anni. In precedenza, Carlo ha fondato e guidato la propria attività di M&A advisory per circa 15 anni.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Alantra, un gruppo con una comprovata traiettoria di crescita nel mid-market globale e una strategia ambiziosa per il mercato italiano", ha dichiarato Carlo Dawan, “Non vedo l'ora di lavorare al fianco dei miei nuovi partner per sviluppare ulteriormente l’affermato franchising italiano di Alantra". Insieme a Carlo Dawan da GCA Altium entrano in Alantra Valentina Osele (Director) e Riccardo Colombo (Director), che portano ciascuno oltre 15 anni di esperienza nei rispettivi ruoli.

Le nomine si aggiungono alle recenti assunzioni di Francesco Mazzocchi (Managing Director) e Massimiliano Casella (Managing Director) alla guida del debt advisory in Italia. Prima di entrare in Alantra, Francesco e Massimiliano hanno guidato i servizi di consulenza strategica e di corporate finance presso Eufidia Financial Advisory e Nextam Partners (Gruppo Banca Generali), concentrandosi sulle mid-cap in diversi settori.

L'Italia è uno dei mercati chiave nello sviluppo di Alantra. Il Gruppo è impegnato a investire nell'attrarre professionisti di grande talento e nel perseguimento di partnership strategiche per rafforzare ulteriormente le sue operazioni locali, nell’ottica di sviluppare un'offerta di servizi completa per le aziende italiane a conduzione familiare, le società di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali.