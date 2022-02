I mercati nel nuovo capitolo geopolitico

I mercati rimarranno molto volatili ancora per qualche giorno, finché non ci sarà chiarezza sulla portata delle sanzioni occidentali e una migliore comprensione della possibilità che Putin si fermi ai confini ucraini verso altri stati post-sovietici. Lo dicono gli esperti, convinti che le banche centrali riconsidereranno la loro politica e rimarranno flessibili. I rischi di una recessione in Europa infatti, sono aumentati, il che mette le previsioni strategiche degli economisti sotto esame.

«Già ora», commenta Stefan Kreuzkamp, chief investment officer di Dws, «crediamo che l'Europa debba prepararsi a un maggiore afflusso di rifugiati. In assenza di una de-escalation significativa, potrebbe anche doversi preparare ad attacchi informatici senza precedenti da parte della Russia. Mentre questi due punti potrebbero già pesare sull'economia europea, l'impatto maggiore potrebbe venire dalle importazioni di energia, soprattutto dal gas naturale. Uno shock significativo del prezzo del gas o anche un taglio delle consegne di gas potrebbe facilmente portare a una recessione in Europa (senza contare l'aumento dell'inflazione)».

Dopo un primo momento di shock, i mercati sono in attesa di maggiore chiarezza sulla portata delle sanzioni occidentali e sulle possibili contromisure della Russia. Le dinamiche di mercato al ribasso potrebbero intensificarsi se dovessero scattare certi limiti di rischio per gli investitori istituzionali o se gli investitori retail iniziassero a farsi prendere dal panico. Allo stesso tempo, l'esperienza storica dice che questi giorni non sono un buon momento per vendere. «Per la Russia, l'impatto maggiore sarà nel settore finanziario, compreso il security trading», spiega Kreuzkamp. «L'Occidente, soprattutto l'Europa, è più vulnerabile quando si tratta di importazioni di materie prime. Crediamo che l'energia avrà un premio al rischio per un tempo prolungato. Tutto questo, a propria volta, rende la reazione delle banche centrali più difficile da prevedere. Mentre saranno tentati di stimolare l'economia se necessario, o almeno di non stringere troppo velocemente le condizioni finanziarie, potrebbero trovarsi di fronte a tassi d'inflazione potenzialmente più alti per un periodo più lungo del previsto».

«Poiché l'economia europea è molto più dipendente dalle forniture energetiche provenienti dalla Russia», prosegue, «ci aspettiamo una maggiore pressione sui rendimenti europei rispetto agli Stati Uniti. Per i treasury ci aspettiamo un appiattimento nella parte più lunga della curva (da 10 a 30 anni). Siamo anche diventati più cauti sulle obbligazioni societarie europee. Anche per le azioni, gli asset europei sono al centro della tempesta. I paradisi sicuri (azioni USA, Giappone, mercato svizzero, Health Care, Consumer Staples) e i sensibili al petrolio (Regno Unito, settore energetico) dovrebbero sovraperformare, mentre i settori ciclici e l'Europa ex-UK dovrebbero affrontare un ambiente più difficile. I comparti finanziari dell'Eurozona potrebbero essere danneggiati dai ritardi nei rialzi della BCE e dal districarsi delle relazioni con il sistema finanziario russo. Gli investitori adatteranno il loro premio di rischio per i singoli titoli a seconda della loro esposizione diretta o indiretta alla Russia e all'Ucraina, come mercato finale o come fonte di approvvigionamento. I titoli russi sono scesi di oltre un terzo, ma rappresentano meno dello 0,5% del MSCI AC World e meno del 3% del MSCI Emerging Market».