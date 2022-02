Candriam supporta la squadra di calcio più verde del mondo

Il Forest Green Rovers Football Club (FGR), la squadra di calcio “più verde del mondo", che pone particolare accento sulla sostenibilità, e Candriam, gestore patrimoniale globale focalizzato sugli investimenti sostenibili e responsabili, hanno rafforzato ulteriormente la loro collaborazione con l'annuncio del nuovo Candriam Training Ground, che costituirà la prima parte dello sviluppo del nuovo, sostenibile, Eco Park dei Forest Green Rovers.

Il Candriam Training Ground sarà un vero e proprio hub per l’intera famiglia dei Forest Green Rovers, in cui si alleneranno la prima squadra, il team femminile e l'Academy. Il campo sarà inoltre messo a disposizione dei gruppi sportivi locali. L’inizio dei lavori per il nuovo centro di allenamento è previsto nel primo trimestre del 2022.

Il campo di allenamento sarà una delle principali aree del nuovo complesso Eco Park, che rappresenta il futuro di un'industria calcistica sostenibile ed è considerato lo "stadio più verde del mondo". Con lo sviluppo di Eco Park, il Club potrà disporre sia di uno stadio con una maggiore capacità di accoglienza, sia di aree di allenamento e infrastrutture progettate e costruite per essere il più possibile efficienti sotto il profilo energetico, rispettose dell'ambiente e socialmente inclusive. Il complesso sarà inoltre dotato di un Green Technology Cluster che accoglierà aziende affini, operanti nel settore dell'economia verde, creando circa 3.000 nuovi posti di lavoro nel distretto di Stroud, nel Gloucestershire.

Il Forest Green Rovers, squadra di calcio professionistico della contea inglese del Gloucestershire attualmente in League Two (quarta serie inglese), è pioniere nella promozione della sostenibilità nello sport. Primo club calcistico certificato a "zero emissioni" dalle Nazioni Unite nel 2018 e definito "squadra di calcio più verde del mondo" dalla FIFA, il Forest Green Rovers utilizza solo energia verde, generata al 100% da fonti rinnovabili, e dispone di un campo di gioco con un manto erboso biologico e sostenibile. Inoltre, il club offre ai giocatori, allo staff e ai tifosi solo cibi vegani. Candriam è uno dei principali partner del club. Candriam pone forte enfasi sugli investimenti sostenibili e responsabili, proponendo strategie tematiche che supportano soluzioni contro il cambiamento climatico, promuovono la transizione verso un'economia circolare o contribuiscono alla lotta contro il cancro.

Il nuovo centro di allenamento riflette sia i valori condivisi dalle due organizzazioni in qualità di innovatori sul piano della sostenibilità nei rispettivi settori, sia il loro impegno costante per uno sviluppo sociale e ambientale responsabile. Il progetto è un ulteriore tassello della partnership esistente e si aggiunge ad altre iniziative in favore della comunità locale, come il Candriam Kids Fund, cui vengono destinati ogni stagione 10.000 sterline in favore di bambini e giovani svantaggiati.

Dopo il completamento dell'Eco Park e del Candriam Training Ground, l'attuale stadio di Nailsworth, The New Lawn, sarà sostituito da alloggi di alta qualità e a basse emissioni: un progetto in via approvazione, in cui buona parte delle unità abitative sarà proposta a prezzi accessibili. Il tessuto edilizio, la progettazione del sito e l'utilizzo dell'energia di questo complesso immobiliare saranno focalizzati sulla sostenibilità, con ampi spazi aperti ed estese aree verdi. Il complesso sodisferà i bisogni pressanti di nuove abitazioni del distretto di Stroud.

Naïm Abou-Jaoudé, Ceo di Candriam e Presidente di New York Life Investment Management International ha dichiarato:"Candriam e il Forest Green Rovers condividono valori simili, basati su un profondo impegno in favore dello sviluppo sostenibile e dell'inclusione sociale. La sua dimensione universale fa del calcio un potente canale di diffusione delle idee: sostenendo il Forest Green Rovers nelle sue crescenti ambizioni, Candriam mira ad accelerare la consapevolezza in materia di emergenza climatica e di altri temi legati alla sostenibilità. Di conseguenza, il Candriam Training Ground rappresenta una tappa importante nel nostro percorso comune".

Dale Vince, Presidente dei Forest Green Rovers, ha aggiunto:

"Candriam è un partner importante dei FGR e siamo entusiasti di stare rafforzando la nostra relazione. Il nuovo centro di allenamento intitolato a Candriam e, più in generale, l'Eco Park, rappresentano sia un progetto di livello mondiale per Stroud sia un esempio di ciò che è possibile fare in favore della sostenibilità nello sport. Sarà sia la perfetta nuova casa per il Forest Green Rovers e per tutto ciò per cui ci battiamo, sia un centro di eccellenza per lo sport, la creatività, l'innovazione e la tecnologia verde nel Gloucestershire".