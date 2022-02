De Michelis (Frame Am) ospite di InvestireNow - collegati alle 18.30 sul sito di Investire

Le conseguenze sui mercati finanziari e sul mondo degli investimenti della guerra in atto tra Russia e Ucraina, la crisi energetica alle porte, l'iper-inflazione e il rischio stagflazione. Saranno alcuni dei temi di attualità della puntata di oggi di Investire Now che vedrà protagonista Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset Management, con la conduzione di Sergio Luciano, direttore di Investire. La trasmissione sarà in diretta a partire dalle 18.30 sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag.