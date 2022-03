In testa alla classifica della raccolta netta nel mese di gennaio per i dati di Assoreti c’è il gruppo Fideuram con 1,1 miliardi. Segue Allianz bank con oltre 700 milioni, e al terzo posto Finecobank a 637 milioni. Se si guarda al solo risparmio gestito, invece, in testa c’è Allianz bank, seguita da Mediolanum e Finecobank.