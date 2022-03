Franklin Templeton, al via il roadshow di marzo

Franklin Templeton torna sul territorio per incontrare i consulenti finanziari ed i private bankers dal vivo attraverso un ciclo di incontri dedicati. ‘Be Ready for Everything’ è il titolo del RoadShow che nel mese di marzo attraverserà l’Italia partendo il 1° marzo da Rimini ed approdando a Milano il 31 marzo con una location d’eccezione, la Triennale.

Gli incontri saranno un’occasione per presentare ai clienti la nuova Franklin Templeton, uno dei più grandi gestori patrimoniali al mondo, ma anche costituita da un'ampia gamma di gestori degli investimenti specializzati diversi e indipendenti, ciascuno con il proprio focus unico. Verranno condivise e discusse view su trend e mercati e le soluzioni di investimento per i portafogli degli investitori.

Le città visitate saranno: Rimini (1° marzo), Bari (2 marzo), Salerno (3 marzo), Brescia (8 marzo), Como (9 marzo), Verona (10 marzo mattino), Parma (10 marzo pomeriggio), Torino (15 marzo mattino), Genova (15 marzo pomeriggio), Viareggio (16 marzo), Perugia (17 marzo) e Milano (31 marzo).

“Dopo due lunghi anni, siamo contenti di ritornare finalmente agli incontri in presenza. È stato un periodo difficile per tutti, ma guardiamo al futuro con ottimismo e con maggiore consapevolezza e convinzione nel nostro percorso di crescita e sviluppo sul territorio. Il RoadShow sarà un’occasione per condividere spunti di riflessione sui prossimi scenari di mercato ed approfondire i prodotti in focus dove trovare valore nel 2022” ha commentato Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l’Italia, Franklin Templeton.