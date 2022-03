Guazzi Senior Partner in Allianz Bank FA

Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo Allianz in Italia guidata dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa, rafforza il proprio posizionamento nei settori del Wealth Management e dell’Investment Banking con Andrea Guazzi, che ha assunto il ruolo di Senior Partner all’interno della società, per supportarne lo sviluppo in queste aree strategiche.

Laurea in Scienze Economiche e MBA in Real Estate Property e Building Management, Guazzi vanta un’esperienza ventennale in importanti realtà bancarie italiane, all’interno delle quali ha ricoperto ruoli manageriali di crescente responsabilità, maturando competenze specifiche in Wealth Management, Corporate Finance e Insurance.

Guazzi è inoltre attivo all’interno di diverse associazioni del mondo finanziario: è infatti fondatore, ex Presidente e attuale Direttore Generale di ANPIB (Associazione Nazionale Private & Investment Bankers) e già Consigliere di Amministrazione di AIPB (Associazione Italiana Private Banking). Socio di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e di A.I.A.F (Associazione Italiana Analisti Finanziari), è infine vicepresidente nazionale Confassociazioni Banca & Finanza.

Andrea Guazzi ha commentato: “Sono molto lieto di intraprendere questa importante sfida professionale in Allianz Bank, una realtà di eccellenza che si distingue sul mercato per la forza e la solidità del brand Allianz e per le capacità del suo management team, guidato dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa. Tra i punti di forza della banca rete del Gruppo Allianz, mi hanno favorevolmente colpito diversi aspetti: la struttura e l’organizzazione chiare, flessibili e molto moderne delle aree Private e Wealth, l’approccio consulenziale olistico, unito a un’offerta di soluzioni di altissimo livello, e i percorsi di customer experience personalizzati per soddisfare al meglio i bisogni della clientela. Voglio contribuire al successo di Allianz Bank apportando le mie competenze professionali maturate in oltre vent’anni di attività nel Private Banking per sviluppare importanti progetti in tali ambiti”.