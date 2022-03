Mediobanca private banking lancia Mediobanca venture capital fund

Mediobanca Private Banking amplia ulteriormente l’offerta di investimenti illiquidi dedicati alla clientela Private con Mediobanca Venture Capital Fund, un comparto di Russell Investments Alternative Investment ICAV, che investe in startup del settore tecnologico con una prevalente presenza negli Stati Uniti.

Per Mediobanca si tratta di un nuovo tassello nel percorso di rafforzamento del modello di Private Investment Bank, punto di connessione tra capitali privati e opportunità di investimento nell’economia reale.

Il fondo, sviluppato dalla statunitense Russell Investments, sarà distribuito in esclusiva da Mediobanca Private Banking fino al 25 marzo 2022 e permetterà anche ad investitori privati di accedere a fondi che investono in imprese non quotate del settore tech, ancora nella fase di start-up, ad alto potenziale di sviluppo e di crescita.

L’obiettivo è quello di garantire all’interno del fondo una corretta diversificazione tra aziende caratterizzate da differenti fasi di crescita (Seed/Angel, Early e Late Stage) e di accompagnarle a una fase più matura: l’eventuale quotazione in Borsa o vendita a nuovi investitori.

Russell Investments, asset manager di Seattle, è un advisor globale di clienti istituzionali e leader globale nel processo di selezione dei manager di fondi alternativi. La gestione operativa di Mediobanca Venture Capital Fund sarà delegata a Russell Investments Limited, società londinese facente capo a Russell Investments.

Mediobanca Venture Capital Fund rappresenta una fra le prime iniziative in Italia dove gli investimenti nel venture capital sono ancora poco sviluppati rispetto ad altri mercati. Tra le caratteristiche di questo fondo anche la struttura di richiamo del capitale frazionata in corrispondenza delle diverse finestre di investimento.

“Gli investimenti illiquidi sono parte integrante del nostro modello di offerta che stiamo progressivamente integrando con soluzioni innovative – ha commentato Angelo Viganò, Mediobanca Private Banking Head. Perseguiamo lo sviluppo di un’offerta specializzata arricchita da servizi di alta gamma che caratterizzano il Wealth Management di Mediobanca contribuendo a rafforzare la nostra posizione di leader nell’offerta di soluzioni di investimenti alternativi.”

“Russel Investments ha oltre 50 anni di esperienza nei Private Market e un rigoroso approccio alla governance e alla gestione dei rischi”, aggiunge Luca Gianelle, Managing Director, Russell Investments Italy. “Un aspetto distintivo è la capacità di selezionare i gestori gestendo le complessità e le opportunità associate agli investimenti nell’ecosistema del Venture Capital”.

“Senza una storia di investimento nel Venture Capital e una presenza locale negli USA è impossibile essere allocati nella Silicon Valley: con Russell Investments offriamo ai nostri clienti la possibilità di accedere attraverso il comparto ad una quindicina tra i migliori gestori al mondo – commenta Theo Delia-Russell, Deputy Head di Mediobanca Private Banking e Head of Products&Service. Un grande valore in una asset class, come quella del Venture Capital, dove le dispersioni di rendimento sono ampie e dove è molto difficile investire nei fondi più qualificati”.