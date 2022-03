Fineco, Leghissa entra nel team di Arduini nel Friuli Venezia Giulia

Cresce la rete dei consulenti finanziari Fineco con un nuovo ingresso nella struttura dell’Area Manager Marco Arduini in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Caterina Leghissa, professionista dalla lunga carriera in ambito bancario cominciata nel 1989 presso la Cassa Rurale di Manzano. Undici anni più tardi, nel 2000, approda in Bipop Carire e si specializza nella consulenza finanziaria per poi confluire, dal 2008, all’interno del gruppo UniCredit. Qui Leghissa ha ricoperto negli anni ruoli di sempre maggiore responsabilità, fino a diventare vice direttore della filiale centrale di Udine. Leghissa continuerà ora ad operare nella stessa città sotto il coordinamento della Group Manager Vilma Varutti.

“Siamo orgogliosi di accogliere Caterina nella nostra area: si tratta di una persona dalla preziosa esperienza in campo finanziario e dalla approfondita conoscenza del nostro territorio e delle esigenze dei nostri clienti. Siamo lieti che il nostro modello di consulenza, che punta sulla centralità del cliente, sulla trasparenza e su una gamma di prodotti di elevata qualità, oltre che su una tecnologia altamente innovativa, continui ad attrarre i migliori professionisti sul mercato provenienti sia dal mondo bancario che da quello delle reti” commenta Marco Arduini.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di 47 miliardi di euro al 31 gennaio 2022. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.800 professionisti.