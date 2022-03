IMPact Sgr, Ferrini client relationship manager

Rossella Ferrini è stata nominata client relationship manager di IMPact Sgr. Nel suo nuovo ruolo risponderà all’amministratore delegato Stefano Mach, proviene da La Financière de l'Échiquier e si occuperà di sviluppare i rapporti con la clientela istituzionale e family offices. Ha conseguito la laurea in Economia, profilo Finanza e Mercati Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Stefano Mach commenta: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Rossella, che rafforza ulteriormente la struttura societaria e darà il suo contributo per consolidare i rapporti con i clienti già esistenti e svilupparne di nuovi. Rossella ha già maturato una significativa esperienza in ruoli analoghi e il suo profilo si sposa in pieno con la filosofia di IMPact SGR, incentrata sullo sviluppo e gestione di prodotti di listed impact investing che rispettino i criteri normativi previsti dall’art. 9 SFDR”