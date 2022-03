WisdomTree espande la gamma di ETP tattici

WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (exchange traded fund) ed ETP (exchange traded product), ha ampliato la propria gamma di ETP tattici con il lancio di sette nuovi strumenti su Borsa Italiana. I nuovi ETP di WisdomTree includono tre tracker d’indici azionari di mercato e quattro prodotti short e leverage (S&L) focalizzati sul settore azionario.

I tracker degli indici azionari di mercato offrono esposizione allo S&P 500, all’EURO STOXX 50 e al FTSE MIB. WisdomTree S&P 500 e WisdomTree EURO STOXX 50 mostrano coefficienti di spesa di gestione (MER) dello 0,05%, mentre il WisdomTree FTSE MIB ha un MER dello 0,18%. I nuovi ETP azionari forniscono un’esposizione senza leva ai più diffusi benchmark statunitensi ed europei e possono costituire partecipazioni di lungo periodo all’interno dei portafogli.

I nuovi ETP S&L forniscono un’esposizione a leva doppia e/o un’espozione a leva doppia short/inversa sugli indici settoriali STOXX Europe 600, inclusi i settori di Viaggi e Tempo libero, Automobili e Ricambi, Petrolio e Gas. I nuovi ETP S&L hanno MER compresi tra 0,80% e 0,85% e sono anche stati quotati oggi su London Stock Exchange e Borse Xetra.

I nuovi ETP tattici di WisdomTree sono:

WisdomTree S&P 500 (WSPX)

WisdomTree EURO STOXX 50 (WS5X)

WisdomTree FTSE MIB (WMIB)

WisdomTree STOXX Europe Travel & Leisure 2x Daily Leveraged (2TRV)

WisdomTree STOXX Europe Travel & Leisure 2x Daily Short (2STR)

WisdomTree STOXX Europe Automobiles 2x Daily Leveraged (2CAR)

WisdomTree STOXX Europe Oil & Gas 2x Daily Short (2OIG)

Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions, Europa, WisdomTree ha dichiarato: “Gli investitori cercano spesso delle opportunità per esprimere le loro view ad alta convinzione sui mercati e richiedono strumenti affidabili per poter gestire le esposizioni in portafoglio. Che gli investitori stiano provando a incrementare i rendimenti giornalieri attraverso una leva positiva o inversa, assumendo posizioni di copertura, o stiano tentando d’implementare strategie più sofisticate, la capacità di negoziare ETP S&L in modo rapido ed efficiente rende questi ultimi uno degli strumenti di trading preferiti. I nostri nuovi prodotti offrono agli investitori una suite ancora più ampia entro cui scegliere per esprimere le proprie view d’investimento sulla ripresa economica post-Covid e sull’inevitabile megatrend della transizione energetica”.

Gli ETP S&L moltiplicano sia i rendimenti positivi che quelli negativi di un investimento. I potenziali rendimenti e perdite di una posizione con leva saranno maggiori rispetto alla posizione equivalente senza leva. A causa dell’effetto compounding, gli ETP short e con leva non sono adatti per gli investitori passivi che utilizzano una strategia tradizionale “buy and hold”. WisdomTree raccomanda un periodo di detenzione di un giorno per gli ETP S&L. È importante che gli investitori comprendano le caratteristiche del prodotto e tutti i rischi che ne conseguono, prima d’investire in ETP S&L. Gli investitori che intendono approfondire le opportunità e i rischi presentati dagli ETP short e con leva possono accedere a un’ampia gamma di materiale educational sugli ETP S&L nella sezione dedicata agli ETP sul sito web di WisdomTree.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree ha aggiunto: “In qualità di leader europeo negli ETP short e con leva, rimaniamo impegnati a fornire agli investitori la più ampia gamma di strumenti di trading tattico disponibile sul mercato. Il lancio di questi nuovi prodotti, appositamente progettati per aiutare gli investitori a muoversi in mercati finanziari dinamici e in contesti economici difficili, completa la nostra gamma di soluzioni già in essere. Continueremo ad adottare un approccio attento allo sviluppo dei prodotti e a cercare opportunità per offrire le esposizioni che gli investitori desiderano avere nei loro portafogli”.