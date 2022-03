Fintech, Cirdan capital sceglie la suite Axia di Profile

Cirdan Capital, società finanziaria indipendente fondata nel 2014 specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati, ha scelto Profile Software per integrare e potenziare la tecnologia proprietaria della sua piattaforma. Profile Software è un fornitore specializzato di software finanziari con uffici nei principali centri finanziari e una presenza in 45 paesi in Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e Americhe, che fornisce soluzioni collaudate sul mercato ai settori bancario e della gestione degli investimenti.

In virtù di questa alleanza, Cirdan Capital porterà in dotazione ai propri clienti – investitori professionali, Private Banks, Wealth Manager, Family Office – funzionalità tecnologiche tra le più avanzate che renderanno disponibili servizi di investimento ancora più personalizzati e accessibili. Axia Suite è la piattaforma di gestione degli investimenti di Profile che sarà integrata con la già sofisticata tecnologia proprietaria di Cirdan Capital, per facilitare la gestione di tutte le operazioni di capital market già disponibili per i clienti della società e per l’avvio dell’operatività sul fronte del direct indexing, previsto nel secondo semestre dell’anno in corso.

“Abbiamo scelto Profile Software per le sue soluzioni competitive e Axia perché ha dimostrato di essere scalabile, flessibile e facilmente integrabile con i nostri sistemi già esistenti. Questa partnership rafforza la nostra identità di partner privilegiato per quelle realtà finanziarie che guardano ai prodotti di investimento strutturati, e a nuovi approcci al mercato dei capitali, per ampliare la propria offerta e crescere in un mercato sfidante e in continua evoluzione” – ha dichiarato Antonio De Negri, Founder & Ceo di Cirdan Capital.

Evangelos Angelides, CEO di Profile, ha commentato: "Siamo onorati che Cirdan Capital abbia scelto Axia, la nostra piattaforma di gestione degli investimenti premiata a livello internazionale, per fornire servizi personalizzati. La piattaforma di Profile è stata continuamente aggiornata per accogliere in modo proattivo le tendenze del mercato in evoluzione, fornendo la scalabilità necessaria ai nostri clienti per adattare rapidamente e in modo competitivo i loro servizi".

Profile ha una lunga storia nello sviluppo di soluzioni finanziarie d’avanguardia. Negli ultimi decenni l'azienda ha sviluppato diverse piattaforme tecnologiche innovative che affrontano le esigenze dell'industria in rapida evoluzione. Axia Suite è la piattaforma di punta dell'azienda, costruita per soddisfare in modo completo i requisiti tecnologici e operativi di Asset & Fund Management, Wealth Management, Custody Operations e Private Banking. La filosofia di prodotto dell'azienda e l'impegno verso il cliente sono volti a offrire la massima personalizzazione e adattabilità alle esigenze dei suoi clienti sulla base di standard internazionali di qualità ed eccellenza.