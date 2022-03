Ocf, radiato un consulente finanziario

M. G., ex consulente finanziario di Banca Generali, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “l’accertata esistenza di plurime condotte acquisitive - autonomamente suscettibili di essere sanzionate nella fattispecie con il massimo edittale, in considerazione delle caratteristiche e modalità con cui sono state poste in essere ovvero in modo reiterato, in un prolungato arco temporale, per un significativo ammontare delle somme di denaro oggetto di acquisizione - nonché l’emersione di prassi operative non conformi ai principi a cui devono attenersi i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e integranti autonome gravi violazioni della normativa di settore, anch’esse sanzionabili con il massimo edittale, costituiscono circostanze tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del Sig. G. nei confronti della clientela e dei potenziali investitori”.