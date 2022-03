Schroders Plc, 2021 con profitti in aumento del 25%

Schroders Plc, uno dei principali gruppi finanziari globali con focalizzazione esclusiva sulla gestione di capitali, quotato alla Borsa di Londra dal 1959 e parte dell’indice FTSE 100, ha chiuso il 2021 riportando una crescita del 10% del patrimonio gestito, attestatosi nel periodo sui nuovi massimi a 731,6 miliardi di sterline (871,3 miliardi di euro/990,9 miliardi di dollari), rispetto ai 663,0 miliardi al 31 dicembre 2020. I ricavi netti sono aumentati del 18% a 2.568,8 milioni di sterline, rispetto ai 2.179,2 milioni di sterline del 2020. In aumento anche i profitti ante imposte, risultati pari a 764,1 milioni di sterline, con un rialzo del 25% rispetto ai 610,5 milioni di sterline del 2020. Gli afflussi di Net New Business sono stati pari a 35,3 miliardi di sterline. Per quanto riguarda le performance, al 31 dicembre 2021 il 79% degli asset in gestione ha sovraperformato su un orizzonte temporale di tre anni, e il 78% sui cinque anni1. Infine, il dividendo finale è passato a 122 centesimi di sterlina per azione rispetto ai 114 centesimi del 2020.

Peter Harrison, Group Chief Executive, Schroders, ha commentato: “Il 2021 è stato un anno importante per Schroders. I nostri profitti ante imposte sono aumentati del 25%, gli utili per azione sono saliti del 28% e abbiamo generato un valore netto di 35,3 miliardi di sterline di Net New Business. Questi risultati sono la conseguenza diretta delle decisioni strategiche che abbiamo preso diversi anni fa e che hanno migliorato sia la resilienza del nostro business sia il suo potenziale di crescita sul lungo periodo. Generare performance di investimento eccellenti continua a essere il nostro focus principale e siamo soddisfatti del fatto che il 79% degli asset abbiano sovraperformato su un orizzonte di tre anni. Da notare che le aree in cui abbiamo investito in ottica di crescita hanno messo a segno risultati solidi. La performance delle nostre partnership e dei nostri business di wealth, private asset e sostenibilità ha accelerato e ci ha permesso di fornire servizi sempre migliori a un numero crescente di clienti. Continuiamo a investire per il futuro. Recentemente abbiamo ulteriormente ampliato le nostre competenze. In qualità di gestore nel segmento delle energie rinnovabili, Greencoat Capital rafforza la nostra posizione di leadership nell’ambito della sostenibilità e permetterà di adempiere agli impegni dei nostri clienti sul fronte ‘net zero’. Il business di Solutions di River and Mercantile ci permette di ampliare le nostre competenze di gestione fiduciaria. Questi business miglioreranno la nostra resilienza e contribuiranno alla nostra crescita futura”.