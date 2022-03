Valerio Girolami e il segreto del personal branding

Comunicare efficacemente e costruire il proprio personal brand può aiutare a ottenere risultati importanti in diversi settori professionali. Per quanto nell’ambito della consulenza finanziaria queste due capacità non rappresentino temi nuovi, il contributo proveniente da stimoli esterni può fare la differenza, accelerando quel trend in corso che vede già molte reti impegnate a formare i propri professionisti anche nell’ambito delle soft skills.

Ne abbiamo parlato con Valerio Girolami, fondatore di Twenty Business Training, accademia di business - parte della holding Empire Group - che si occupa di incrementare le performance di imprenditori e liberi professionisti attraverso attività mirate di coaching, corsi online e incontri di formazione aziendale personalizzati.

“Ognuno di noi ha delle capacità e delle skills che lo contraddistinguono ma oggi, in un mercato sempre più veloce e competitivo, occorre saperle mettere in mostra in modo efficace e valorizzarle per raggiungere i propri obbiettivi. Il cliente, a prescindere dal settore in cui si sta operando, non acquista solo un servizio o un prodotto, ma seleziona il fornitore che meglio di altri sa ispirare fiducia, autorevolezza e competenza. Non si tratta solo di convincere, ma di comunicare correttamente agli altri quello che è il nostro valore”, precisa Girolami.

“Purtroppo, che ci piaccia o meno, l’idea che gli altri si fanno di noi, in qualunque business, è tanto importante quanto il valore che realmente abbiamo. Con l’avvento di Linkedin e con il moltiplicarsi delle relazioni che ognuno di noi instaura nella sua rete, non si può più prescindere dalla costruzione del proprio personal brand, ossia la capacità di promuovere se stessi. In sintesi, alle competenze teoriche e pratiche per svolgere una determinata professione, occorre affiancare capacità di gestione della relazione con il cliente”.

Comunicare in modo efficace per conquistare e convincere

Per capire come incrementare le soft skills più adatte per avere successo, la società fondata nel 2020, durante la pandemia, annuncia il suo primo evento dal vivo che si terrà a Milano il 23 aprile presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. L’evento, che prevede testimonianze dirette e casi di successo, si rivolge a imprenditori, liberi professionisti e a tutte quelle persone che desiderano cambiare vita professionale o acquisire nuove competenze.

“Nella vita affrontiamo abitualmente diverse situazioni personali e professionali. Il loro esito dipende anche dal modo in cui siamo in grado di presentarci, di fornire risposte e gestire le obiezioni del nostro interlocutore. Capire quindi come farlo in modo efficace può fare la differenza sia che ci si trovi ad affrontare un colloquio di lavoro, sia che si stia per affrontare un incontro con un cliente di alto standing”.

“Macchine, computer e sistemi robotizzati sono ormai in grado di fare molte più azioni di noi esseri umani e non chiedono straordinari, ferie, malattie... Sicuramente molti lavori sono destinati a sparire nei prossimi dieci anni. Ma c'è un elemento che, almeno finora, qualunque sistema automatico non è in grado di provare e quindi di trasmettere: le emozioni. Ci sono delle relazioni, tra cui quella tra consulente finanziario e cliente, che non possono prescindere dall’empatia per essere efficaci”, conclude Girolami. “Difficilmente affiderò i risparmi di una vita a un consulente che mi appare indeciso, poco assertivo, distratto o da cui non mi sento capito”.