Banca Mediolanum: oltre un miliardo di raccolta in risparmio gestito da inizio anno

Banca Mediolanum ha comunicato i risultati commerciali del mese di febbraio: 1,24 miliardi di euro. La raccolta netta totale è pari a 911 milioni, 1,48 miliardi YTD (+13% rispetto al 2021). La raccolta netta in risparmio gestito raggiunge i 649 milioni, 1,06 miliardi YTD (+39%). Nuovi finanziamenti erogati a quota 310 milioni, 544 milioni YTD (+10%). Premi polizze protezione a 13 milioni, 24 milioni YTD (+20%).

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: “I solidi risultati del mese confermano ancora una volta quanto nelle fasi di maggiore incertezza sia importante avere un partner di fiducia come Banca Mediolanum nella gestione dei propri risparmi. Ritengo che la raccolta netta di 911 milioni di euro, e in particolare la raccolta gestita di 649 milioni la cui quota in fondi è totalmente azionaria, sottolineino da un lato gli sforzi dei Family Banker nell’essere costantemente al fianco dei clienti, dall’altro il successo dei servizi automatici di investimento che caratterizzano la nostra strategia. Banca Mediolanum, come sempre nei momenti di forte preoccupazione, si sta impegnando nel mettere in atto appuntamenti di aggiornamento e approfondimento quotidiani affinché i Family Banker possano avere a disposizione tutti gli strumenti per interpretare l’andamento dei mercati con piena razionalità e guidare la clientela ad agire con metodo”. Prosegue Doris: “Anche le linee di business del credito e delle polizze protezione continuano a sostenere i ricavi e a contribuire positivamente alla crescita, così come l’acquisizione dei nuovi clienti bancari prosegue ad un ottimo ritmo, con oltre 30.000 nuovi clienti da inizio anno”.