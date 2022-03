Fida: sugli scudi materie prime, commodities, metalli e minerali

L’anno in corso, iniziato da appena due mesi, si sta rivelando ricco di preoccupazioni e timori. I mercati finanziari, legati all’economia reale (anche se meno che in passato), non sono immuni alle vicende geopolitiche che ci stanno tenendo con il fiato sospeso.

I riflessi sono molteplici: in primo luogo l’aumento della volatilità sta spostando capitali verso gli asset più difensivi, mentre altre masse si muovono verso i Paesi meno impattati dalle tensioni. L’effetto attualmente più rilevante sul piano quantitativo riguarda però il fenomeno inflattivo che sta colpendo le materie prime e, di conseguenza, ogni bene con esse prodotto o trasportato.

E così, con i dati da inizio anno, troviamo a dominare le classifiche FIDA tre categorie: i Ritorno Assoluto Materie Prime (+19.58%), gli Azionari Settoriali Metalli e Minerali (+18.15%) e le Commodities (+19.54%).