Allfunds lancia Nextportfolio3, soluzione con potenti funzionalità in ambito Esg

Allfunds, una delle principali piattaforme Wealthtech B2B per l’industria dei fondi, lancia Nextportfolio3, una versione aggiornata di Nextportfolio pensata per rispondere alle esigenze dell’industria in ambito ESG. La continua evoluzione di questo strumento rafforza il ruolo di leadership di Allfunds nella trasformazione digitale del settore del wealth management.

La terza versione dello strumento Nextportfolio di Allfunds, che offre già soluzioni avanzate di gestione di portafoglio a più di 400 istituzioni finanziarie a livello globale, intende rispondere alle esigenze sempre più guidate dai dati degli advisor e dei loro clienti, focalizzandosi sulle crescenti esigenze delle istituzioni finanziarie riguardanti le analisi e la reportistica ESG.

Questa nuova versione consentirà agli utenti Netportfolio di beneficiare di:

Reportistica ESG a valore aggiunto per fondi e portafogli, che permette ai clienti di orientare al meglio i propri investimenti verso fondi ESG-oriented, esaudendo così la domanda di portafogli più sostenibili;

Un ottimizzatore di portafoglio per l'asset allocation e per la selezione fondi, al fine di consentire ai clienti di ribilanciare i loro portafogli per raggiungere livelli ottimali di efficienza e di allocazione, in linea con gli specifici livelli di rischio

· Un avanzato modulo di risk/performance contribution, che aiuta a identificare quali posizioni hanno contribuito di più alla performance del portafoglio e fornire approfondimenti al fine di determinare l’efficacia della diversificazione

Un nuovo portale e un'applicazione per dispositivi mobili per i clienti finali con una user experience di alto livello e funzionalità per l'analisi e il monitoraggio dei loro investimenti

Salvador Mas, Head of Digital di Allfunds, ha dichiarato: "Siamo lieti di lanciare una nuova versione della nostra soluzione Nextportfolio, forti dei 20 anni di esperienza di Allfunds nello sviluppo di prodotti tecnologici che supportano la gestione patrimoniale e di fondi con maggiore efficienza e agilità, in risposta a dinamiche di mercato in evoluzione.

Ci siamo avvalsi sia della comprovata esperienza sia della capacità di accesso ai dati di mercato di Allfunds per creare, con Nexportfolio3, uno strumento di analisi di portafoglio più forte e potente, all’interno del quale sono stati incorporati strumenti di analisi e reporting con una chiara focalizzazione sulla gestione con criteri ESG, che supportano i clienti nel prendere le decisioni giuste per i loro investimenti. Nextportfolio3 fa parte della suite di strumenti digitali della piattaforma Allfunds a disposizione di case di gestione e distributori. Il lancio di questa nuova versione di Nextportfolio dimostra l'impegno di Allfunds nello sviluppo costante della propria offerta, introducendo nuove soluzioni leader per offrire efficienza e percorsi di crescita alle aziende nel bel mezzo della transizione verso un settore sempre più digitale”.